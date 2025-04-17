17.04.2025, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ягеллония
Ягеллония
3-1-2-3-1
50
Абрамович
8
Моутинью
72
Скшипчак
77
Эбосс
6
Романчук
15
Войтушек
14
21
Чурлинов
11
Имас
9
Пулулу
99
Хансен
4-1-3-2
30
Вьейтес
20
Сабали
4
Натан
5
Бартра
13
Родригес
5
Альтимира
7
Антони
20
Ло Чельсо
17
Родригес
94
Бакамбу
8
Форнальс
14
82
Силва
82
Силва
14
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
21
Чурлинов
23
23
21
Чурлинов
99
Хансен
77
Петушевски
77
Петушевски
99
Хансен
13
Родригес
15
Перро
15
Перро
13
Родригес
8
Форнальс
5
Кардозо
5
Кардозо
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
22
Иско
22
Иско
20
Ло Чельсо
7
Антони
10
Эз Абде
10
Эз Абде
7
Антони
17
Родригес
24
Руйбаль
24
Руйбаль
17
Родригес
Остались в запасе
Ягеллония
Бетис
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
13
Адриан
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ягеллония - Бетис
3
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
6
Офсайды
4
1
Количество передач
432
621
Сейвы
4
0
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Ягеллония» против «Бетиса», ответный матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ягеллония» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»