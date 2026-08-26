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«Иберия 1999» – «Ягеллония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

26 августа 2026 8:42
Иберия 1999 - Ягеллония
27 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Ягеллонии»
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Ответный матч плей-офф Лиги Европы между грузинской «Иберия 1999» и польской «Ягеллонией» пройдет 27 августа 2026 года в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Первая встреча в Польше закончилась разгромом хозяев – «Ягеллония» уверенно победила со счeтом 4:0, практически гарантировав себе выход в групповой этап. Теперь грузинскому клубу предстоит совершить чудо, чтобы отыграть четыре мяча. «Ягеллония» подходит к ответной игре на фоне 15-матчевой беспроигрышной серии в 17 последних встречах, тогда как «Иберия 1999» пропускает в среднем два гола за матч. Сможет ли грузинская команда преподнести сенсацию и хотя бы реабилитироваться за разгром на выезде, или «Ягеллония» спокойно доведет дело до победы и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Иберия 1999» постарается использовать поддержку родных трибун, чтобы хотя бы достойно завершить двухматчевое противостояние. Команда забивает в среднем 1,20 гола за последние пять матчей и в предыдущих раундах проходила «Ларн» (2:1, 0:0). Однако оборона хозяев катастрофична: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В первом матче против «Ягеллонии» грузины пропустили четыре мяча, не сумев ответить ни одним голом. Чтобы пройти дальше, им необходимо забить минимум четыре гола и не пропустить – задача практически невыполнимая против столь организованного соперника. Даже при поддержке своих болельщиков «Иберия 1999» вряд ли сможет переломить ход противостояния.

«Ягеллония» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и феноменальной формой. Команда не проигрывает в пятнадцати из семнадцати последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в девяти из одиннадцати последних встреч, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. Оборона гостей также действует надeжно: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В первом матче поляки разгромили «Иберию 1999» со счeтом 4:0, полностью доминируя на поле. В квалификации Лиги Европы они уже прошли «Рейнджерс» (2:1, 1:1), что говорит о высоком уровне готовности. Гостям достаточно не проиграть с разницей в пять мячей, чтобы выйти в групповой этап, но их класс и форма позволяют рассчитывать на победу и в ответной встрече.

Итоговый вывод: «Ягеллония» является безоговорочным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, длительной беспроигрышной серии и более высокому классу. «Иберия 1999» способна забить, но еe оборона слишком уязвима, чтобы мечтать о камбэке. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Ягеллония» одержала разгромную победу со счeтом 4:0. Текущая форма «Ягеллонии» – 15 матчей без поражений в 17 последних, тогда как «Иберия 1999» регулярно пропускает и не показывает стабильности в защите. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей практически неизбежной, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
1
Забитых мячей
6
0.5
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Ягеллония
4 : 0
20.08.2026
Иберия 1999
Лига Европы, 4 раунд
Иберия 1999
1 : 2
27.08.2026
Ягеллония
Лига Европы, 4 раунд
Ягеллония
4 : 0
20.08.2026
Иберия 1999

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иберия 1999
31
Георгий Макаридзе
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
5
Джемали Георгий Джинджолава
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
8
Бакар Кардава
ЦП
6
Николоз Дадиани
ЦП
19
Ника Сихарулашвили
АП
10
Звиад Начкебия
ЛФ
17
S. Ende
ЦФ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
23
Гильерме Монтойя
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
6
Тарас Романчук
ОП
15
Норберт Войтушек
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
11
Хесус Имас
АП
7
Каетан Шмит
ЛФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Иберия 1999
1
Tornike Megrelishvili
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
30
N. Bochorishvili
ЦЗ
27
Георгий Куция
ЦП
23
Эльдар Гулиев
ЦП
18
Lucas Cafe
ЦП
9
Амиран Дзагания
ЦФ
29
L. Chikhladze
ЦФ
Ягеллония
1
Michał Perchel
ВР
61
Bartlomiej Krasiewicz
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
2
Cezary Polak
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
30
O. Sow
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Макаридзе
5
Джинджолава
25
Амисулашвили
4
Селимович
40
Кобуладзе
14
Абдуллахи Альхассан
8
Кардава
6
Дадиани
19
Сихарулашвили
10
Начкебия
17
3-1-2-2-2
50
Абрамович
23
Монтойя
5
Виталь
4
Кобаяси
6
Романчук
15
Войтушек
19
Клинге
11
Имас
10
Агбонифо
99
Прелец
7
Шмит
31
Макаридзе
1
1
31
Макаридзе
40
Кобуладзе
22
22
40
Кобуладзе
6
Дадиани
27
Куция
27
Куция
6
Дадиани
19
Сихарулашвили
18
18
19
Сихарулашвили
17
9
Дзагания
9
Дзагания
17
7
Шмит
27
Консейсау
27
Консейсау
7
Шмит
11
Имас
61
61
11
Имас
6
Романчук
8
8
6
Романчук
99
Прелец
17
17
99
Прелец
10
Агбонифо
30
30
10
Агбонифо
Остались в запасе
Иберия 1999
Ягеллония
30
N. Bochorishvili
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦП
29
L. Chikhladze
ЦФ
1
Michał Perchel
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
30
N. Bochorishvili
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦП
29
L. Chikhladze
ЦФ
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ягеллонии» в основное время. Феноменальная форма гостей, их разгромная победа в первом матче и слабая оборона «Иберии 1999», которая пропускает в среднем два гола за игру, делают исход очевидным. Хозяева могут попытаться забить гол престижа, но вряд ли смогут избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Ягеллонии» с коэффициентом 2,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Иберия 1999» и «Ягеллонией» состоится 27 августа 2026 года в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Иберия 1999» – «Ягеллония»: смотреть онлайн.

2.00
Победа «Ягеллонии»
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Автор: Миронов Николай
Лига Европы Ягеллония Иберия 1999
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