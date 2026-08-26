Ответный матч плей-офф Лиги Европы между грузинской «Иберия 1999» и польской «Ягеллонией» пройдет 27 августа 2026 года в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Первая встреча в Польше закончилась разгромом хозяев – «Ягеллония» уверенно победила со счeтом 4:0, практически гарантировав себе выход в групповой этап. Теперь грузинскому клубу предстоит совершить чудо, чтобы отыграть четыре мяча. «Ягеллония» подходит к ответной игре на фоне 15-матчевой беспроигрышной серии в 17 последних встречах, тогда как «Иберия 1999» пропускает в среднем два гола за матч. Сможет ли грузинская команда преподнести сенсацию и хотя бы реабилитироваться за разгром на выезде, или «Ягеллония» спокойно доведет дело до победы и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Иберия 1999» постарается использовать поддержку родных трибун, чтобы хотя бы достойно завершить двухматчевое противостояние. Команда забивает в среднем 1,20 гола за последние пять матчей и в предыдущих раундах проходила «Ларн» (2:1, 0:0). Однако оборона хозяев катастрофична: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В первом матче против «Ягеллонии» грузины пропустили четыре мяча, не сумев ответить ни одним голом. Чтобы пройти дальше, им необходимо забить минимум четыре гола и не пропустить – задача практически невыполнимая против столь организованного соперника. Даже при поддержке своих болельщиков «Иберия 1999» вряд ли сможет переломить ход противостояния.

«Ягеллония» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и феноменальной формой. Команда не проигрывает в пятнадцати из семнадцати последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в девяти из одиннадцати последних встреч, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. Оборона гостей также действует надeжно: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В первом матче поляки разгромили «Иберию 1999» со счeтом 4:0, полностью доминируя на поле. В квалификации Лиги Европы они уже прошли «Рейнджерс» (2:1, 1:1), что говорит о высоком уровне готовности. Гостям достаточно не проиграть с разницей в пять мячей, чтобы выйти в групповой этап, но их класс и форма позволяют рассчитывать на победу и в ответной встрече.

Итоговый вывод: «Ягеллония» является безоговорочным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, длительной беспроигрышной серии и более высокому классу. «Иберия 1999» способна забить, но еe оборона слишком уязвима, чтобы мечтать о камбэке. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Ягеллония» одержала разгромную победу со счeтом 4:0. Текущая форма «Ягеллонии» – 15 матчей без поражений в 17 последних, тогда как «Иберия 1999» регулярно пропускает и не показывает стабильности в защите. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей практически неизбежной, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 1 Забитых мячей 6 0.5 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Ягеллония 4 : 0 Иберия 1999 Лига Европы, 4 раунд Иберия 1999 1 : 2 Ягеллония Лига Европы, 4 раунд Ягеллония 4 : 0 Иберия 1999

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ягеллонии» в основное время. Феноменальная форма гостей, их разгромная победа в первом матче и слабая оборона «Иберии 1999», которая пропускает в среднем два гола за игру, делают исход очевидным. Хозяева могут попытаться забить гол престижа, но вряд ли смогут избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Ягеллонии» с коэффициентом 2,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Иберия 1999» и «Ягеллонией» состоится 27 августа 2026 года в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.