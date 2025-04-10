Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бетис» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

«Бетис» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

10 апреля 2025, 20:50
Бетис
10.04.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Ягеллония
24' С. Бакамбу 45+2' Х. Родригес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Иско
(К) АП
7
Антони
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
18
Леон Флеч
ОП
6
Тарас Романчук
(К) ОП
11
Хесус Имас
АП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Бетис
13
Адриан
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Пабло Гарсия
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
2
Cezary Polak
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
4-1-3-2
30
Вьейтес
13
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
20
Сабали
5
Кардозо
17
Родригес
22
Иско
7
Антони
94
Бакамбу
8
Форнальс
4-2-3-1
50
Абрамович
77
Эбосс
3
Стойинович
72
Скшипчак
8
Моутинью
18
Флеч
6
Романчук
21
Чурлинов
11
Имас
9
Пулулу
23
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
8
Форнальс
5
Альтимира
5
Альтимира
8
Форнальс
22
Иско
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Иско
17
Родригес
24
Руйбаль
24
Руйбаль
17
Родригес
7
Антони
6
Авила
6
Авила
7
Антони
18
Флеч
82
Силва
82
Силва
18
Флеч
11
Имас
14
14
11
Имас
3
Стойинович
15
Войтушек
15
Войтушек
3
Стойинович
23
99
Хансен
99
Хансен
23
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
Остались в запасе
Бетис
Ягеллония
13
Адриан
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Макс Стриек
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Бетис - Ягеллония
1
2
Всего ударов по воротам
27
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
7
11
Офсайды
0
4
Количество передач
704
385
Сейвы
1
6
Точность передач %
92
86
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
21
2
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.35
0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Ягеллонии» , первый матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Ягеллония»

«Бетис» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Ягеллония Бетис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+