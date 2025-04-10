10.04.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-3-2
30
Вьейтес
13
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
20
Сабали
5
Кардозо
17
Родригес
22
Иско
7
Антони
94
Бакамбу
8
Форнальс
4-2-3-1
50
Абрамович
77
Эбосс
3
Стойинович
72
Скшипчак
8
Моутинью
18
Флеч
6
Романчук
21
Чурлинов
11
Имас
9
Пулулу
23
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
8
Форнальс
5
Альтимира
5
Альтимира
8
Форнальс
22
Иско
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Иско
17
Родригес
24
Руйбаль
24
Руйбаль
17
Родригес
7
Антони
6
Авила
6
Авила
7
Антони
18
Флеч
82
Силва
82
Силва
18
Флеч
11
Имас
14
14
11
Имас
3
Стойинович
15
Войтушек
15
Войтушек
3
Стойинович
23
99
Хансен
99
Хансен
23
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
Остались в запасе
Бетис
Ягеллония
13
Адриан
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Макс Стриек
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Бетис - Ягеллония
1
2
Всего ударов по воротам
27
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
7
11
Офсайды
0
4
Количество передач
704
385
Сейвы
1
6
Точность передач %
92
86
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
21
2
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.35
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Ягеллонии» , первый матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Ягеллония»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»