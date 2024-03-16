Фрозиноне
16.03.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
3.35
Х
3.5
П2
2.25
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Лацио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
32
Эмануэле Валери
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
19
Надир Цортеа
ПЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
45
Энцо Барренечеа
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
18
Матиас Соуле
ЦФ
70
Валид Чеддира
ЦФ
29
Фарес Геджемис
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лацио
94
Христос Мандас
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ЛЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Гила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
5
Матиас Весино
ЦП
10
Луис Альберто
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Фелипе Андерсон
ЦФ
20
Маттиа Дзакканьи
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Фрозиноне
Лацио
4-3-3
80
Турати
32
Валери
6
Романьоли
5
Околи
19
Цортеа
4
Брешианини
45
Барренечеа
36
Маццителли
29
Геджемис
70
Чеддира
18
Соуле
4-3-3
94
Мандас
29
Лаццари
13
Романьоли
34
Гила
23
Хюсай
5
Весино
10
Альберто
32
Катальди
20
Дзакканьи
7
Андерсон
17
Иммобиле
Остались в запасе
Фрозиноне
Лацио
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Фрозиноне - Лацио
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрозиноне» против «Лацио», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрозиноне» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».