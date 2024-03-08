В субботу, 9 марта, в 28-м туре итальянской Серии А сыграют «Сассуоло» и «Фрозиноне». Матч пройдет в Сассуоло, начало – в 17:00 (мск).

«Сассуоло»

Команда Давиде Баллардини находится на предпоследнем, 19-м месте в чемпионате Италии, набрав 20 очков. Хозяева предстоящей встречи добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей 32:55.

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» набрал 24 очка и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Эусебио Ди Франческо добыли 6 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 35:56.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Фрозиноне»

«Сассуоло» проиграл 7 из 8 последних матчей, «Фрозиноне» – 4 из 5. Очная встреча – шанс прервать серию неудач для обеих команд. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.58.