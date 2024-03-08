В субботу, 9 марта, в 28-м туре итальянской Серии А сыграют «Сассуоло» и «Фрозиноне». Матч пройдет в Сассуоло, начало – в 17:00 (мск).
«Сассуоло»
Команда Давиде Баллардини находится на предпоследнем, 19-м месте в чемпионате Италии, набрав 20 очков. Хозяева предстоящей встречи добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей 32:55.
«Фрозиноне»
«Фрозиноне» набрал 24 очка и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Эусебио Ди Франческо добыли 6 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 35:56.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 17.09.23 «Фрозиноне» – «Сассуоло» – 4:2;
- 05.05.19 «Сассуоло» – «Фрозиноне» – 2:2;
- 16.12.18 «Фрозиноне» – «Сассуоло» – 0:2;
- 08.05.16 «Фрозиноне» – «Сассуоло» – 0:1;
- 06.01.16 «Сассуоло» – «Фрозиноне» – 2:2.
Прогноз на матч «Сассуоло» – «Фрозиноне»
«Сассуоло» проиграл 7 из 8 последних матчей, «Фрозиноне» – 4 из 5. Очная встреча – шанс прервать серию неудач для обеих команд. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.58.