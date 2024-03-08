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    • «Сассуоло» – «Фрозиноне»: прогноз на матч 28 тура Серии А, 9 марта

    «Сассуоло» – «Фрозиноне»: прогноз на матч 28 тура Серии А, 9 марта

    В субботу, 9 марта, в 28-м туре итальянской Серии А сыграют «Сассуоло» и «Фрозиноне». Матч пройдет в Сассуоло, начало – в 17:00 (мск).

    «Сассуоло»

    Команда Давиде Баллардини находится на предпоследнем, 19-м месте в чемпионате Италии, набрав 20 очков. Хозяева предстоящей встречи добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей 32:55.

    «Фрозиноне»

    «Фрозиноне» набрал 24 очка и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Эусебио Ди Франческо добыли 6 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 35:56.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 17.09.23 «Фрозиноне» – «Сассуоло» – 4:2;
    • 05.05.19 «Сассуоло» – «Фрозиноне» – 2:2;
    • 16.12.18 «Фрозиноне»«Сассуоло» – 0:2;
    • 08.05.16 «Фрозиноне» – «Сассуоло» – 0:1;
    • 06.01.16 «Сассуоло» – «Фрозиноне» – 2:2.

    Прогноз на матч «Сассуоло» – «Фрозиноне»

    «Сассуоло» проиграл 7 из 8 последних матчей, «Фрозиноне» – 4 из 5. Очная встреча – шанс прервать серию неудач для обеих команд. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.58.

    Источник: «Бомбардир»

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