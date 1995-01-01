Турниры:
Италия. Серия А (2018/2019)
|38 тур
|25 мая, суббота
|19:00
|Фрозиноне
|0:0
|Кьево
|37 тур
|19 мая, воскресенье
|19:00
|Милан
|2:0
|Фрозиноне
|36 тур
|12 мая, воскресенье
|16:00
|Фрозиноне
|1:3
|Удинезе
|35 тур
|5 мая, воскресенье
|16:00
|Сассуоло
|2:2
|Фрозиноне
|34 тур
|28 апреля, воскресенье
|13:30
|Фрозиноне
|0:2
|Наполи
|33 тур
|20 апреля, суббота
|16:00
|Кальяри
|1:0
|Фрозиноне
|32 тур
|14 апреля, воскресенье
|21:30
|Фрозиноне
|1:3
|Интер
|31 тур
|7 апреля, воскресенье
|13:30
|Фиорентина
|0:1
|Фрозиноне
|30 тур
|3 апреля, среда
|22:00
|Фрозиноне
|3:2
|Парма
|29 тур
|31 марта, воскресенье
|16:00
|Фрозиноне
|0:1
|СПАЛ
|28 тур
|17 марта, воскресенье
|17:00
|Эмполи
|2:1
|Фрозиноне
|27 тур
|10 марта, воскресенье
|17:00
|Фрозиноне
|1:2
|Торино
|26 тур
|3 марта, воскресенье
|17:00
|Дженоа
|0:0
|Фрозиноне
|25 тур
|23 февраля, суббота
|22:30
|Фрозиноне
|2:3
|Рома
|24 тур
|15 февраля, пятница
|22:30
|Ювентус
|3:0
|Фрозиноне
|23 тур
|10 февраля, воскресенье
|17:00
|Сампдория
|0:1
|Фрозиноне
|22 тур
|4 февраля, понедельник
|21:00
|Фрозиноне
|0:1
|Лацио
|21 тур
|27 января, воскресенье
|17:00
|Болонья
|0:4
|Фрозиноне
|20 тур
|20 января, воскресенье
|14:30
|Фрозиноне
|0:5
|Аталанта
|19 тур
|29 декабря, суббота
|17:00
|Кьево
|1:0
|Фрозиноне
|18 тур
|26 декабря, среда
|14:30
|Фрозиноне
|0:0
|Милан
|17 тур
|22 декабря, суббота
|17:00
|Удинезе
|1:1
|Фрозиноне
|16 тур
|16 декабря, воскресенье
|17:00
|Фрозиноне
|0:2
|Сассуоло
|15 тур
|8 декабря, суббота
|17:00
|Наполи
|4:0
|Фрозиноне
|14 тур
|2 декабря, воскресенье
|17:00
|Фрозиноне
|1:1
|Кальяри
|13 тур
|24 ноября, суббота
|22:30
|Интер
|3:0
|Фрозиноне
|12 тур
|9 ноября, пятница
|22:30
|Фрозиноне
|1:1
|Фиорентина
|11 тур
|4 ноября, воскресенье
|17:00
|Парма
|0:0
|Фрозиноне
|10 тур
|28 октября, воскресенье
|17:00
|СПАЛ
|0:3
|Фрозиноне
|9 тур
|21 октября, воскресенье
|13:30
|Фрозиноне
|3:3
|Эмполи
|8 тур
|5 октября, пятница
|21:30
|Торино
|3:2
|Фрозиноне
|7 тур
|30 сентября, воскресенье
|16:00
|Фрозиноне
|1:2
|Дженоа
|6 тур
|26 сентября, среда
|22:00
|Рома
|4:0
|Фрозиноне
|5 тур
|23 сентября, воскресенье
|21:30
|Фрозиноне
|0:2
|Ювентус
|4 тур
|15 сентября, суббота
|21:30
|Фрозиноне
|0:5
|Сампдория
|3 тур
|2 сентября, воскресенье
|21:30
|Лацио
|1:0
|Фрозиноне
|2 тур
|26 августа, воскресенье
|21:30
|Фрозиноне
|0:0
|Болонья
|1 тур
|20 августа, понедельник
|21:30
|Аталанта
|4:0
|Фрозиноне