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    Фрозиноне - результаты

    Город Фрозиноне
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.frosinonecalcio.com
    Турниры:
    Италия. Серия А (2018/2019)
    38 тур
    		25 мая, суббота 19:00 Фрозиноне 0:0 Кьево
    37 тур
    		19 мая, воскресенье 19:00 Милан 2:0 Фрозиноне
    36 тур
    		12 мая, воскресенье 16:00 Фрозиноне 1:3 Удинезе
    35 тур
    		5 мая, воскресенье 16:00 Сассуоло 2:2 Фрозиноне
    34 тур
    		28 апреля, воскресенье 13:30 Фрозиноне 0:2 Наполи
    33 тур
    		20 апреля, суббота 16:00 Кальяри 1:0 Фрозиноне
    32 тур
    		14 апреля, воскресенье 21:30 Фрозиноне 1:3 Интер
    31 тур
    		7 апреля, воскресенье 13:30 Фиорентина 0:1 Фрозиноне
    30 тур
    		3 апреля, среда 22:00 Фрозиноне 3:2 Парма
    29 тур
    		31 марта, воскресенье 16:00 Фрозиноне 0:1 СПАЛ
    28 тур
    		17 марта, воскресенье 17:00 Эмполи 2:1 Фрозиноне
    27 тур
    		10 марта, воскресенье 17:00 Фрозиноне 1:2 Торино
    26 тур
    		3 марта, воскресенье 17:00 Дженоа 0:0 Фрозиноне
    25 тур
    		23 февраля, суббота 22:30 Фрозиноне 2:3 Рома
    24 тур
    		15 февраля, пятница 22:30 Ювентус 3:0 Фрозиноне
    23 тур
    		10 февраля, воскресенье 17:00 Сампдория 0:1 Фрозиноне
    22 тур
    		4 февраля, понедельник 21:00 Фрозиноне 0:1 Лацио
    21 тур
    		27 января, воскресенье 17:00 Болонья 0:4 Фрозиноне
    20 тур
    		20 января, воскресенье 14:30 Фрозиноне 0:5 Аталанта
    19 тур
    		29 декабря, суббота 17:00 Кьево 1:0 Фрозиноне
    18 тур
    		26 декабря, среда 14:30 Фрозиноне 0:0 Милан
    17 тур
    		22 декабря, суббота 17:00 Удинезе 1:1 Фрозиноне
    16 тур
    		16 декабря, воскресенье 17:00 Фрозиноне 0:2 Сассуоло
    15 тур
    		8 декабря, суббота 17:00 Наполи 4:0 Фрозиноне
    14 тур
    		2 декабря, воскресенье 17:00 Фрозиноне 1:1 Кальяри
    13 тур
    		24 ноября, суббота 22:30 Интер 3:0 Фрозиноне
    12 тур
    		9 ноября, пятница 22:30 Фрозиноне 1:1 Фиорентина
    11 тур
    		4 ноября, воскресенье 17:00 Парма 0:0 Фрозиноне
    10 тур
    		28 октября, воскресенье 17:00 СПАЛ 0:3 Фрозиноне
    9 тур
    		21 октября, воскресенье 13:30 Фрозиноне 3:3 Эмполи
    8 тур
    		5 октября, пятница 21:30 Торино 3:2 Фрозиноне
    7 тур
    		30 сентября, воскресенье 16:00 Фрозиноне 1:2 Дженоа
    6 тур
    		26 сентября, среда 22:00 Рома 4:0 Фрозиноне
    5 тур
    		23 сентября, воскресенье 21:30 Фрозиноне 0:2 Ювентус
    4 тур
    		15 сентября, суббота 21:30 Фрозиноне 0:5 Сампдория
    3 тур
    		2 сентября, воскресенье 21:30 Лацио 1:0 Фрозиноне
    2 тур
    		26 августа, воскресенье 21:30 Фрозиноне 0:0 Болонья
    1 тур
    		20 августа, понедельник 21:30 Аталанта 4:0 Фрозиноне
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