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Серия А 2026/2027
Команды
Фрозиноне
Состав
€ 70 млн
Фрозиноне - состав команды
Фрозиноне
Серия А 2026/2027
Стадион:
Бенито Стирпе
Сайт:
http://www.frosinonecalcio.com
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
22
Пальмизани Лоренцо
Вра
22
€ 4 млн
91
Sebastiano Desplanches
Вра
-
12
Eldin Lolic
Вра
-
12
Matteo Pisseri
Вра
-
90
Чато Энцо
Защ
23
€ 2.5 млн
71
Терзич Алекса
Защ
27
€ 2.5 млн
30
Монтеризи Иларио
Защ
24
€ 2.5 млн
25
Акпогума Кевин
Защ
31
€ 1.5 млн
20
Ойоно Антони
Защ
25
€ 1.5 млн
2
Читтадини Джорджо
Защ
24
€ 0.9 млн
5
Амей Уиздом
Защ
21
€ 0.7 млн
74
Файед Омар
Защ
23
€ 0.6 млн
21
Ойоно Жереми
Защ
25
€ 0.25 млн
32
Edoardo Masciangelo
Защ
-
3
Gabriele Calvani
Защ
-
10
Шмид Романо
Пол
26
€ 15 млн
70
Хаса Луис
Пол
22
€ 4.5 млн
73
Мазини Патрицио
Пол
25
€ 4.2 млн
27
Гриллич Флориан
Пол
31
€ 2.5 млн
14
Чало Джакомо
Пол
29
€ 2.5 млн
34
Эль-Аззузи Ануар
Пол
25
€ 1.5 млн
40
Джелли Франческо
Пол
29
€ 0.5 млн
92
Коне Бен Лассин
Пол
26
€ 0.5 млн
7
Геджемис Фарес
Нап
24
€ 7.5 млн
11
Бирлигеа Даниэл
Нап
26
€ 4.5 млн
17
Квернадзе Гиорги
Нап
23
€ 4 млн
9
Раймондо Антонио
Нап
22
€ 4 млн
24
Дзербин Алессио
Нап
27
€ 2 млн
90
Вергани Эдоардо
Нап
25
€ 0.25 млн
28
Massimo Zilli
Нап
-
40
Seydou Fini
Нап
-
89
T. Bobcek
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 4, защитников: 11, полузащитников: 8, нападающих: 9
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