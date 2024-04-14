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    • Стали известны стартовые составы на матч «Наполи» – «Фрозиноне»: 14 апреля

    Стали известны стартовые составы на матч «Наполи» – «Фрозиноне»: 14 апреля

    Стали известны стартовые составы на матч 32-го тура Серии А в котором сыграют «Наполи» и «Фрозиноне». Игра состоится 14 апреля, начало встречи запланировано на 13:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Наполи»: Мерет, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Эстигор, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

    Главный тренер: Франческо Кальцона

    «Фрозиноне»: Турати, Околи, Романьоли, Зортеа, Лирола, Валери, Брешианини, Суле, Маццителли, Барренечеа, Кеддира.

    Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

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    Источник: «Бомбардир»

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