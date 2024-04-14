Стали известны стартовые составы на матч 32-го тура Серии А в котором сыграют «Наполи» и «Фрозиноне». Игра состоится 14 апреля, начало встречи запланировано на 13:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Эстигор, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

Главный тренер: Франческо Кальцона

«Фрозиноне»: Турати, Околи, Романьоли, Зортеа, Лирола, Валери, Брешианини, Суле, Маццителли, Барренечеа, Кеддира.

Главный тренер: Эусебио Ди Франческо