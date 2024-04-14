В воскресенье, 14 апреля, в 32 туре итальянской Серии А «Наполи» дома сыграет с «Фрозиноне». Игра пройдет в Неаполе и начнется в 13:30 по мск.

«Наполи»

«Наполи» занимает 8 место в турнирной таблице с 48 очками после 31 матча. У команды 13 побед, 9 ничьих и 9 поражений. Забито 48 мячей, пропущено 38, разница голов +10.

В предыдущем матче команда обыграла «Монцу» со счетом 4:2.

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» находится на 19 строчке таблицы с 26 очками после 31 матча. У них 6 побед, 8 ничьих и 17 поражений. Забито 38 мячей, пропущено 61, разница голов -23.

В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Болоньей» – 0:0.

Прогноз на матч «Наполи» – «Фрозиноне»

В 3 последних очных встречах 2 раза выигрывал «Наполи», а еще в 1 встрече победил «Фрозиноне». В предстоящем матче фаворит – неаполитанский клуб. Наверняка команда сумеет взять реванш за обидное кубковое поражение от аутсайдера Серии А. Наш прогноз – победа «Наполи» (1.37).