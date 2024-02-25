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    • «Ювентус» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    «Ювентус» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Фрозиноне», 26 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 14:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ювентус»: Щесны, Гатти, Бремер, Ругани, Костич, Локателли, МакКенни, Рабьо, Камбьясо, Йилдыз, Влахович.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    «Фрозиноне»: Турати, Валери, Околи, Монтеризи, Лирола, Джелли, Рейньер, Соуле, Брешианини, Маццителли, Жорже.

    Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Фрозиноне»

    «Ювентус» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 09:31
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