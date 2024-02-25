Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Фрозиноне», 26 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 14:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Щесны, Гатти, Бремер, Ругани, Костич, Локателли, МакКенни, Рабьо, Камбьясо, Йилдыз, Влахович.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

«Фрозиноне»: Турати, Валери, Околи, Монтеризи, Лирола, Джелли, Рейньер, Соуле, Брешианини, Маццителли, Жорже.

Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Фрозиноне»