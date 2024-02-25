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    • «Ювентус» – «Фрозиноне»: прогноз на матч 26 тура Серии А, 25 февраля

    «Ювентус» – «Фрозиноне»: прогноз на матч 26 тура Серии А, 25 февраля

    В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре Серии А встретятся «Ювентус» и «Фрозиноне». Игра пройдет в Турине, начало – в 14:30 (мск).

    «Ювентус»

    Команда Массимилиано Аллегри занимает 2-е место в Серии А, набрав 54 очка. Хозяева поля добыли 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей 38:17.

    Последние результаты «Ювентуса» в Серии А:

    «Фрозиноне»

    «Фрозиноне» набрал 23 очка в 25 играх и занимает 15-е место в таблице. У команды Эусебио Ди Франческо 6 побед, 5 ничьих и 14 поражений, разница мячей – 32:52 (худшая оборона лиги).

    Предыдущие результаты «Фрозиноне» в Серии А:

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 23.12.23 «Фрозиноне» – «Ювентус» – 1:2;
    • 16.02.19 «Ювентус» – «Фрозиноне» – 3:0;
    • 24.09.18 «Фрозиноне» – «Ювентус» – 0:2;
    • 07.02.16 «Фрозиноне» – «Ювентус» – 0:2;
    • 24.09.15 «Ювентус» – «Фрозиноне» – 1:1.

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Фрозиноне»

    «Ювентус» не должен испытать проблем в матче против команды с худшей обороной Серии А. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.90.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 10:40
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