В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре Серии А встретятся «Ювентус» и «Фрозиноне». Игра пройдет в Турине, начало – в 14:30 (мск).

«Ювентус»

Команда Массимилиано Аллегри занимает 2-е место в Серии А, набрав 54 очка. Хозяева поля добыли 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей 38:17.

Последние результаты «Ювентуса» в Серии А:

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» набрал 23 очка в 25 играх и занимает 15-е место в таблице. У команды Эусебио Ди Франческо 6 побед, 5 ничьих и 14 поражений, разница мячей – 32:52 (худшая оборона лиги).

Предыдущие результаты «Фрозиноне» в Серии А:

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

23.12.23 «Фрозиноне» – «Ювентус» – 1:2;

16.02.19 «Ювентус» – «Фрозиноне» – 3:0;

24.09.18 «Фрозиноне» – «Ювентус» – 0:2;

07.02.16 «Фрозиноне» – «Ювентус» – 0:2;

24.09.15 «Ювентус» – «Фрозиноне» – 1:1.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Фрозиноне»

«Ювентус» не должен испытать проблем в матче против команды с худшей обороной Серии А. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.90.