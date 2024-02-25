В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре Серии А встретятся «Ювентус» и «Фрозиноне». Игра пройдет в Турине, начало – в 14:30 (мск).
«Ювентус»
Команда Массимилиано Аллегри занимает 2-е место в Серии А, набрав 54 очка. Хозяева поля добыли 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей 38:17.
Последние результаты «Ювентуса» в Серии А:
- 17.02.24 «Верона» – «Ювентус» – 2:2;
- 12.02.24 «Ювентус» – «Удинезе» – 0:1;
- 04.02.24 «Интер» – «Ювентус» – 1:0.
«Фрозиноне»
«Фрозиноне» набрал 23 очка в 25 играх и занимает 15-е место в таблице. У команды Эусебио Ди Франческо 6 побед, 5 ничьих и 14 поражений, разница мячей – 32:52 (худшая оборона лиги).
Предыдущие результаты «Фрозиноне» в Серии А:
- 18.02.24 «Фрозиноне» – «Рома» – 0:3;
- 11.02.24 «Фиорентина» – «Фрозиноне» – 5:1;
- 03.02.24 «Фрозиноне» – «Милан» – 2:3.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 23.12.23 «Фрозиноне» – «Ювентус» – 1:2;
- 16.02.19 «Ювентус» – «Фрозиноне» – 3:0;
- 24.09.18 «Фрозиноне» – «Ювентус» – 0:2;
- 07.02.16 «Фрозиноне» – «Ювентус» – 0:2;
- 24.09.15 «Ювентус» – «Фрозиноне» – 1:1.
Прогноз на матч «Ювентус» – «Фрозиноне»
«Ювентус» не должен испытать проблем в матче против команды с худшей обороной Серии А. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.90.