Матч 1 тура Серии А между «Фрозиноне» и «Ювентусом» пройдет 23 августа 2026 года в Фрозиноне на стадионе «Стадио Бенито Стирпе». Хозяева подходят к игре с впечатляющей беспроигрышной серией – 19 матчей без поражений в 21 последнем поединке, а также с феноменальной голевой серией из 30 матчей подряд, в которых они забивали. Гости, напротив, имеют абсолютное преимущество в очных встречах – восемь побед в восьми матчах, и при этом забивают в девяти последних играх против этого соперника. Сумеет ли «Фрозиноне» прервать свою безвыигрышную серию против туринского гранда и начать сезон с сенсации, или «Ювентус» продолжит тотальное доминирование и подтвердит статус фаворита?

Кто победит в матче

«Фрозиноне» постарается использовать свою потрясающую форму и поддержку родных трибун, чтобы навязать борьбу фавориту. Команда не проигрывает в 19 из 21 последнего матча, а еe атака забивает в 30 встречах подряд – уникальный показатель, который говорит о стабильности и уверенности у чужих ворот. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,80 гола, что делает их опасными даже для такого соперника. Однако оборона небезупречна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за тот же период, и команда пропускает в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Ювентусом» история удручающая – ни одной победы, одно ничейное очко и семь поражений. Психологическое давление и класс соперника могут свести на нет все их позитивные качества.

«Ювентус» подходит к матчу с подавляющим преимуществом в очных встречах и надeжной обороной. Команда побеждает в шести последних матчах против «Фрозиноне», а в девяти последних очных встречах неизменно забивает. В предсезонных матчах туринцы выглядели уверенно: победы над «Палермо» (2:0), «Ниццей» (2:0) и «Стандардом» (1:0), при этом они не пропускали в пяти из семи последних игр, а в среднем за пять матчей пропускают всего 0,40 гола. В атаке стабильны: забивают в пяти последних матчах, в среднем принося 1,40 мяча за игру. Несмотря на товарищеское поражение от «Интера» (1:2) и «Челси» (0:1), общий уровень игры и историческое преимущество делают «Ювентус» безоговорочным фаворитом.

Итоговый вывод: «Ювентус» имеет абсолютное преимущество в очных встречах, надeжную оборону и стабильную атаку, тогда как «Фрозиноне» пока не может прервать неудачную серию против этого соперника. Хозяева способны забить благодаря своей голевой серии, но их защита вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – победа «Ювентуса» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В восьми очных матчах «Ювентус» одержал восемь побед – абсолютное доминирование без единого поражения и лишь с одной ничьей. При этом туринцы забивают в девяти последних встречах с «Фрозиноне», что говорит о полной уверенности против этого соперника. Текущая форма «Фрозиноне» впечатляет – 19 матчей без поражений, но против «Ювентуса» эта серия не имеет значения, учитывая тотальное превосходство гостей. Надeжная оборона «Ювентуса» и его умение забивать делают победу гостей практически неизбежной.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ювентуса» с разницей как минимум в один мяч. Абсолютное преимущество в очных встречах, надeжная оборона и стабильная атака гостей не оставляют сомнений в исходе, несмотря на впечатляющую форму «Фрозиноне». Хозяева могут забить благодаря своей длительной голевой серии, но их защита вряд ли выдержит давление «Ювентуса». Рекомендуемая ставка – победа «Ювентуса» с форой (-1) с коэффициентом 1.73. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Фрозиноне» и «Ювентусом» состоится 23 августа 2026 года в Фрозиноне на стадионе «Стадио Бенито Стирпе» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 1».