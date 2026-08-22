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«Фрозиноне» – «Ювентус»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027

22 августа 2026 9:06
Фрозиноне - Ювентус
23 авг. 2026, воскресенье 19:30 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Победа «Ювентуса» с форой (-1)
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Матч 1 тура Серии А между «Фрозиноне» и «Ювентусом» пройдет 23 августа 2026 года в Фрозиноне на стадионе «Стадио Бенито Стирпе». Хозяева подходят к игре с впечатляющей беспроигрышной серией – 19 матчей без поражений в 21 последнем поединке, а также с феноменальной голевой серией из 30 матчей подряд, в которых они забивали. Гости, напротив, имеют абсолютное преимущество в очных встречах – восемь побед в восьми матчах, и при этом забивают в девяти последних играх против этого соперника. Сумеет ли «Фрозиноне» прервать свою безвыигрышную серию против туринского гранда и начать сезон с сенсации, или «Ювентус» продолжит тотальное доминирование и подтвердит статус фаворита?

Кто победит в матче

«Фрозиноне» постарается использовать свою потрясающую форму и поддержку родных трибун, чтобы навязать борьбу фавориту. Команда не проигрывает в 19 из 21 последнего матча, а еe атака забивает в 30 встречах подряд – уникальный показатель, который говорит о стабильности и уверенности у чужих ворот. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,80 гола, что делает их опасными даже для такого соперника. Однако оборона небезупречна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за тот же период, и команда пропускает в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Ювентусом» история удручающая – ни одной победы, одно ничейное очко и семь поражений. Психологическое давление и класс соперника могут свести на нет все их позитивные качества.

«Ювентус» подходит к матчу с подавляющим преимуществом в очных встречах и надeжной обороной. Команда побеждает в шести последних матчах против «Фрозиноне», а в девяти последних очных встречах неизменно забивает. В предсезонных матчах туринцы выглядели уверенно: победы над «Палермо» (2:0), «Ниццей» (2:0) и «Стандардом» (1:0), при этом они не пропускали в пяти из семи последних игр, а в среднем за пять матчей пропускают всего 0,40 гола. В атаке стабильны: забивают в пяти последних матчах, в среднем принося 1,40 мяча за игру. Несмотря на товарищеское поражение от «Интера» (1:2) и «Челси» (0:1), общий уровень игры и историческое преимущество делают «Ювентус» безоговорочным фаворитом.

Итоговый вывод: «Ювентус» имеет абсолютное преимущество в очных встречах, надeжную оборону и стабильную атаку, тогда как «Фрозиноне» пока не может прервать неудачную серию против этого соперника. Хозяева способны забить благодаря своей голевой серии, но их защита вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – победа «Ювентуса» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В восьми очных матчах «Ювентус» одержал восемь побед – абсолютное доминирование без единого поражения и лишь с одной ничьей. При этом туринцы забивают в девяти последних встречах с «Фрозиноне», что говорит о полной уверенности против этого соперника. Текущая форма «Фрозиноне» впечатляет – 19 матчей без поражений, но против «Ювентуса» эта серия не имеет значения, учитывая тотальное превосходство гостей. Надeжная оборона «Ювентуса» и его умение забивать делают победу гостей практически неизбежной.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (13%)
Побед - 7 (88%)
4
Забитых мячей
18
0.5
В среднем за матч
2.25
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 2
25.02.2024
Фрозиноне
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1 : 1
23.09.2015
Фрозиноне
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
0 : 1
23.08.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 2
25.02.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
11.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 17 тур
Фрозиноне
1 : 2
23.12.2023
Ювентус
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3 : 0
15.02.2019
Фрозиноне
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
0 : 2
23.09.2018
Ювентус
Италия. Серия А, 24 тур
Фрозиноне
0 : 2
07.02.2016
Ювентус
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1 : 1
23.09.2015
Фрозиноне
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фрозиноне
22
Лоренцо Пальмизани
ВР
30
Иларио Монтеризи
(К) ЦЗ
3
Gabriele Calvani
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
14
Джакомо Чало
ЦП
16
Matteo Cichella
ЦП
10
Романо Шмид
АП
40
Seydou Fini
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Ювентус
25
Гульельмо Викарио
ВР
3
Бремер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
12
Дуглас Луис
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фрозиноне
91
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Matteo Pisseri
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
3
Антони Ойоно
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
34
Ануар Эль-Аззузи
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
70
Луис Хаса
АП
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
17
Керим Алайбегович
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
4-2-2-2
22
Пальмизани
30
Монтеризи
2
Читтадини
79
3
14
Чало
16
17
Квернадзе
10
Шмид
9
Раймондо
40
4-2-1-1-2
25
Викарио
2
Челик
15
Калюлю
6
Келли
3
Бремер
5
Локателли
12
Луис
22
МакКенни
7
Консейсау
9
Муани
10
Йылдыз
10
Шмид
73
Мазини
73
Мазини
10
Шмид
40
24
Дзербин
24
Дзербин
40
79
71
Терзич
71
Терзич
79
30
Монтеризи
3
Ойоно
3
Ойоно
30
Монтеризи
16
70
Хаса
70
Хаса
16
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
2
Челик
20
Камбьясо
20
Камбьясо
2
Челик
10
Йылдыз
13
Бога
13
Бога
10
Йылдыз
12
Луис
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
12
Луис
25
Викарио
1
Перин
1
Перин
25
Викарио
Остались в запасе
Фрозиноне
Ювентус
27
Флориан Гриллич
ОП
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
91
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Matteo Pisseri
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ОП
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Карло Пинсольо
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Керим Алайбегович
ЛВ
21
Фабио Миретти
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ОП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
27
Флориан Гриллич
ОП
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
91
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Matteo Pisseri
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ОП
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
Остались в запасе
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Карло Пинсольо
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Керим Алайбегович
ЛВ
21
Фабио Миретти
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ОП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ювентус
Точно не сыграют
Джефф Эхатор
ЦФ
Федерико Гатти
ЦЗ
Микеле Ди Грегорио
ВР

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ювентуса» с разницей как минимум в один мяч. Абсолютное преимущество в очных встречах, надeжная оборона и стабильная атака гостей не оставляют сомнений в исходе, несмотря на впечатляющую форму «Фрозиноне». Хозяева могут забить благодаря своей длительной голевой серии, но их защита вряд ли выдержит давление «Ювентуса». Рекомендуемая ставка – победа «Ювентуса» с форой (-1) с коэффициентом 1.73. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Фрозиноне» и «Ювентусом» состоится 23 августа 2026 года в Фрозиноне на стадионе «Стадио Бенито Стирпе» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 1».

«Фрозиноне» – «Ювентус»: смотреть онлайн.

1.73
Победа «Ювентуса» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Ювентус Фрозиноне
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