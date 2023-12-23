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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Ювентус
Фрозиноне - Ювентус: обзор матча 23 декабря 2023
Фрозиноне
23.12.2023, суббота, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
51'
Д. Баез
12'
К. Йылдыз
81'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрозиноне - Ювентус
81'
ГОЛ! 1:2!
Д. Влахович
Пас отдал
У. МакКенни
Замена
Г. Квернадзе
️️️️
Д. Баез
79'
Замена
А. Харруи
️️️️
Л. Гарритано
69'
Замена
В. Чеддира
️️️️
К. Жорже
69'
69'
Замена
Т. Веа
️️️️
А. Камбьясо
55'
Замена
Д. Влахович
️️️️
К. Йылдыз
54'
Замена
Х. Николусси Кавилья
️️️️
М. Локателли
54'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
ГОЛ! 1:1!
Д. Баез
Пас отдал
И. Монтеризи
51'
43'
Желтая карточка
У. МакКенни
Замена
Д. Баез
️️️️
П. Лирола
30'
27'
Замена
Ф. Гатти
️️️️
А. Сандро
20'
Желтая карточка
А. Камбьясо
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Йылдыз
Пас отдал
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
(К)
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
28
Марко Брешианини
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
40
Франческо Джелли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-1-1-3-1
80
Турати
30
Монтеризи
6
Романьоли
47
Лусуарди
14
Лирола
5
Барренечеа
28
Брешианини
7
Гарритано
40
Джелли
18
Соуле
19
Жорже
4-1-2-1-2
13
Щесны
13
Данило
26
Сандро
3
Бремер
20
Камбьясо
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
18
Костич
30
Милик
10
Йылдыз
7
Гарритано
21
Харруи
21
Харруи
7
Гарритано
Баез
17
Квернадзе
17
Квернадзе
Баез
14
Лирола
28
Баез
28
Баез
14
Лирола
19
Жорже
9
Чеддира
9
Чеддира
19
Жорже
26
Сандро
4
Гатти
4
Гатти
26
Сандро
5
Локателли
41
Кавилья
41
Кавилья
5
Локателли
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
10
Йылдыз
28
Влахович
28
Влахович
10
Йылдыз
20
Камбьясо
22
Веа
22
Веа
20
Камбьясо
Остались в запасе
Фрозиноне
Ювентус
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
23
Карло Пинсольо
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фрозиноне - Ювентус
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
8
Нарушения
6
12
Офсайды
1
5
Количество передач
460
343
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.1
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Бенито Стирпе
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