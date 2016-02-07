Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Ювентус
Фрозиноне - Ювентус: обзор матча 07 февраля 2016
Фрозиноне
07.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
74'
Х. Куадрадо
90+1'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Ювентус
Желтая карточка
Д. Соддимо
90'
+5
90'
+3
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Мората
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
П. Дибала
Пас отдал
А. Мората
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Киофани
86'
82'
Желтая карточка
А. Мората
Замена
Д. Соддимо
️️️️
М. Гори
81'
77'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Д. Кьеллини
Желтая карточка
П. Саммарко
76'
74'
ГОЛ! 0:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
А. Сандро
Замена
А. Фрара
️️️️
Р. Чибса
72'
66'
Замена
Р. Перейра
️️️️
С. Стураро
Желтая карточка
Р. Кривелло
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
3-2-4-1
1
Леали
4
Руссо
31
Киофани
20
Рози
6
Бланчард
6
Кривелло
24
Тонев
23
Саммарко
5
Гори
13
Чибса
18
Дионизи
4-4-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
8
Погба
27
Стураро
10
Маркизио
21
Мората
21
Дибала
13
Чибса
7
Фрара
7
Фрара
13
Чибса
5
Гори
10
Соддимо
10
Соддимо
5
Гори
31
Киофани
9
Лонго
9
Лонго
31
Киофани
14
Кьеллини
24
Ругани
24
Ругани
14
Кьеллини
27
Стураро
37
Перейра
37
Перейра
27
Стураро
21
Мората
99
Фавилли
99
Фавилли
21
Мората
Остались в запасе
Фрозиноне
Ювентус
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фрозиноне - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Матуза
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
Новости команд
Все
Фрозиноне
Ювентус
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+