Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фрозиноне
Ювентус - Фрозиноне: обзор матча 15 февраля 2019
Ювентус
15.02.2019, пятница, 22:30
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 0
Завершен
Фрозиноне
6'
П. Дибала
17'
Л. Бонуччи
63'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фрозиноне
Желтая карточка
Ж. Канселу
89'
81'
Желтая карточка
Ф. Кассата
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Манджукич
63'
62'
Желтая карточка
М. Капуано
37'
Желтая карточка
Б. Саламон
Желтая карточка
Э. Джан
27'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бонуччи
Пас отдал
С. Хедира
17'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
К. Роналду
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Фрозиноне
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-1-2-3
13
Щесны
22
Де Шильо
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Канселу
23
Джан
28
Хедира
30
Бентанкур
21
Дибала
9
Манджукич
7
Роналду
3-2-3-2
57
Спортиелло
19
Капуано
18
Саламон
18
Гольданига
7
Дзампано
3
Молинаро
29
Кассата
43
Вивиани
13
Чибса
28
Киано
9
Чиофани
Остались в запасе
Ювентус
Фрозиноне
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Ювентус - Фрозиноне
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ювентус
Фрозиноне
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
09:30
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
09:30
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+