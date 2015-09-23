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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фрозиноне
Ювентус - Фрозиноне: обзор матча 23 сентября 2015
Ювентус
23.09.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Фрозиноне
50'
С. Дзадза
90+2'
Л. Бланчард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фрозиноне
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Л. Бланчард
Пас отдал
Д. Соддимо
85'
Замена
Ф. Дионизи
️️️️
Н. Кастильо
84'
Желтая карточка
А. Рози
83'
Замена
А. Рози
️️️️
М. Киофани
Замена
Эрнанес
️️️️
С. Дзадза
77'
71'
Замена
А. Тонев
️️️️
Р. Чибса
Желтая карточка
С. Дзадза
67'
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Х. Куадрадо
50'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
46'
Замена
П. Дибала
️️️️
С. Стураро
46'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Ш. Лихтштайнер
46'
36'
Желтая карточка
Д. Соддимо
32'
Желтая карточка
Р. Кривелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Поль Погба
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Нето
26
Сандро
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
99
Лемина
8
Погба
27
Стураро
7
Куадрадо
37
Перейра
11
Дзадза
4-4-2
1
Леали
6
Кривелло
31
Киофани
23
Диаките
6
Бланчард
10
Соддимо
13
Чибса
5
Гори
7
Фрара
9
Чиофани
15
Кастильо
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
11
Дзадза
10
Эрнанес
10
Эрнанес
11
Дзадза
27
Стураро
21
Дибала
21
Дибала
27
Стураро
31
Киофани
20
Рози
20
Рози
31
Киофани
13
Чибса
24
Тонев
24
Тонев
13
Чибса
15
Кастильо
18
Дионизи
18
Дионизи
15
Кастильо
Остались в запасе
Ювентус
Фрозиноне
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Лис Гомис
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Ювентус - Фрозиноне
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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