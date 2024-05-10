Фрозиноне
10.05.2024, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Идет первый тайм 36‘
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П1
8
Х
4.6
П2
1.4
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Интер
19' Д. Фраттези
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
32
Эмануэле Валери
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
20
Поль Лирола
ПЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
36
Лука Маццителли
(К) ЦП
12
Рейньер
АП
19
Надир Цортеа
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
70
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
(К) ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Маркус Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фрозиноне
37
Лоренцо Пальмизани
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
3
Риккардо Маркицца
ЛЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
14
Франческо Джелли
АП
27
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
8
Демба Сек
ПВ
29
Фарес Геджемис
ПВ
7
Джейми Баез
ЦФ
11
Марвин Куни
ЦФ
9
Кайо Жорже
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
77
Эмиль Аудеро
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Стефано Сенси
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
14
Дэви Классен
АП
2
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
70
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-2-3-1
31
Черофолини
32
Валери
33
Бонифази
5
Околи
20
Лирола
4
Брешианини
36
Маццителли
19
Цортеа
12
Рейньер
18
Соуле
70
Чеддира
3-3-2-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
31
Биссек
36
Дармиан
21
Асллани
30
Аугусто
23
Барелла
16
Фраттези
9
Тюрам
8
Арнаутович
Остались в запасе
Фрозиноне
Интер
37
Лоренцо Пальмизани
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
3
Риккардо Маркицца
ЛЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
14
Франческо Джелли
АП
27
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
8
Демба Сек
ПВ
29
Фарес Геджемис
ПВ
7
Джейми Баез
ЦФ
11
Марвин Куни
ЦФ
9
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
77
Эмиль Аудеро
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Стефано Сенси
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
14
Дэви Классен
АП
2
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
70
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
37
Лоренцо Пальмизани
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
3
Риккардо Маркицца
ЛЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
14
Франческо Джелли
АП
27
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
8
Демба Сек
ПВ
29
Фарес Геджемис
ПВ
7
Джейми Баез
ЦФ
11
Марвин Куни
ЦФ
9
Кайо Жорже
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
77
Эмиль Аудеро
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Стефано Сенси
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
14
Дэви Классен
АП
2
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
70
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Фрозиноне - Интер
Всего ударов по воротам
3
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
35
65
Угловые удары
5
1
Нарушения
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрозиноне» против «Интера», 36-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрозиноне» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».