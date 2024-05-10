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    • «Фрозиноне» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

    «Фрозиноне» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

    Фрозиноне
    10.05.2024, пятница, 21:45
    Италия. Серия А, 36 тур
    0 : 1
    Идет первый тайм 36‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    8
    Х
    4.6
    П2
    1.4
    Реклама, 18+
    Интер
    19' Д. Фраттези
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Фрозиноне
    31
    Микеле Черофолини
    ВР
    32
    Эмануэле Валери
    ЛЗ
    33
    Кевин Бонифази
    ЦЗ
    5
    Калеб Околи
    ЦЗ
    20
    Поль Лирола
    ПЗ
    4
    Марко Брешианини
    ЦП
    36
    Лука Маццителли
    (К) ЦП
    12
    Рейньер
    АП
    19
    Надир Цортеа
    ПВ
    18
    Матиас Соуле
    ПВ
    70
    Валид Чеддира
    ЦФ
    Главный тренер
    Эусебио Ди Франческо
    Интер
    1
    Янн Зоммер
    ВР
    32
    Федерико Димарко
    ЛЗ
    30
    Карлос Аугусто
    ЛЗ
    6
    Стефан де Врей
    ЦЗ
    31
    Янн Орель Биссек
    ЦЗ
    36
    Маттео Дармиан
    ПЗ
    21
    Кристьян Асллани
    ОП
    23
    Николо Барелла
    (К) ЦП
    16
    Давиде Фраттези
    ЦП
    8
    Марко Арнаутович
    ЦФ
    9
    Маркус Тюрам
    ЦФ
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Фрозиноне
    37
    Лоренцо Пальмизани
    ВР
    1
    Пьерлуиджи Фраттали
    ВР
    3
    Риккардо Маркицца
    ЛЗ
    30
    Иларио Монтеризи
    ЦЗ
    21
    Абду Харруи
    ЦП
    16
    Лука Гарритано
    АП
    14
    Франческо Джелли
    АП
    27
    Ариджон Ибрагимович
    ЛВ
    17
    Гиорги Квернадзе
    ЛВ
    8
    Демба Сек
    ПВ
    29
    Фарес Геджемис
    ПВ
    7
    Джейми Баез
    ЦФ
    11
    Марвин Куни
    ЦФ
    9
    Кайо Жорже
    ЦФ
    Интер
    12
    Раффаэле Ди Дженнаро
    ВР
    77
    Эмиль Аудеро
    ВР
    95
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    28
    Бенжамен Павар
    ПЗ
    22
    Генрих Мхитарян
    ЦП
    5
    Стефано Сенси
    ЦП
    20
    Хакан Чалханоглу
    ЦП
    14
    Дэви Классен
    АП
    2
    Дензел Дюмфрис
    ПП
    7
    Хуан Куадрадо
    ПП
    17
    Тажон Бьюкенан
    ПВ
    70
    Алексис Санчес
    ЦФ
    10
    Лаутаро Мартинес
    ЦФ
    4-2-3-1
    31
    Черофолини
    32
    Валери
    33
    Бонифази
    5
    Околи
    20
    Лирола
    4
    Брешианини
    36
    Маццителли
    19
    Цортеа
    12
    Рейньер
    18
    Соуле
    70
    Чеддира
    3-3-2-2
    1
    Зоммер
    32
    Димарко
    6
    де Врей
    31
    Биссек
    36
    Дармиан
    21
    Асллани
    30
    Аугусто
    23
    Барелла
    16
    Фраттези
    9
    Тюрам
    8
    Арнаутович
    Остались в запасе
    Фрозиноне
    Интер
    37
    Лоренцо Пальмизани
    ВР
    1
    Пьерлуиджи Фраттали
    ВР
    3
    Риккардо Маркицца
    ЛЗ
    30
    Иларио Монтеризи
    ЦЗ
    21
    Абду Харруи
    ЦП
    16
    Лука Гарритано
    АП
    14
    Франческо Джелли
    АП
    27
    Ариджон Ибрагимович
    ЛВ
    17
    Гиорги Квернадзе
    ЛВ
    8
    Демба Сек
    ПВ
    29
    Фарес Геджемис
    ПВ
    7
    Джейми Баез
    ЦФ
    11
    Марвин Куни
    ЦФ
    9
    Кайо Жорже
    ЦФ
    Главный тренер
    Эусебио Ди Франческо
    12
    Раффаэле Ди Дженнаро
    ВР
    77
    Эмиль Аудеро
    ВР
    95
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    28
    Бенжамен Павар
    ПЗ
    22
    Генрих Мхитарян
    ЦП
    5
    Стефано Сенси
    ЦП
    20
    Хакан Чалханоглу
    ЦП
    14
    Дэви Классен
    АП
    2
    Дензел Дюмфрис
    ПП
    7
    Хуан Куадрадо
    ПП
    17
    Тажон Бьюкенан
    ПВ
    70
    Алексис Санчес
    ЦФ
    10
    Лаутаро Мартинес
    ЦФ
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Остались в запасе
    37
    Лоренцо Пальмизани
    ВР
    1
    Пьерлуиджи Фраттали
    ВР
    3
    Риккардо Маркицца
    ЛЗ
    30
    Иларио Монтеризи
    ЦЗ
    21
    Абду Харруи
    ЦП
    16
    Лука Гарритано
    АП
    14
    Франческо Джелли
    АП
    27
    Ариджон Ибрагимович
    ЛВ
    17
    Гиорги Квернадзе
    ЛВ
    8
    Демба Сек
    ПВ
    29
    Фарес Геджемис
    ПВ
    7
    Джейми Баез
    ЦФ
    11
    Марвин Куни
    ЦФ
    9
    Кайо Жорже
    ЦФ
    Остались в запасе
    12
    Раффаэле Ди Дженнаро
    ВР
    77
    Эмиль Аудеро
    ВР
    95
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    28
    Бенжамен Павар
    ПЗ
    22
    Генрих Мхитарян
    ЦП
    5
    Стефано Сенси
    ЦП
    20
    Хакан Чалханоглу
    ЦП
    14
    Дэви Классен
    АП
    2
    Дензел Дюмфрис
    ПП
    7
    Хуан Куадрадо
    ПП
    17
    Тажон Бьюкенан
    ПВ
    70
    Алексис Санчес
    ЦФ
    10
    Лаутаро Мартинес
    ЦФ
    Главный тренер
    Эусебио Ди Франческо
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Статистика матча Фрозиноне - Интер
    Всего ударов по воротам
    3
    3
    Удары в створ
    2
    1
    Владение мячом %
    35
    65
    Угловые удары
    5
    1
    Нарушения
    1
    1
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    134
    256
    Сейвы
    0
    2
    Точность передач %
    81
    89
    Удары мимо ворот
    1
    2
    Удары из пределов штрафной
    0
    2
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    1
    xG (ожидаемые голы)
    0.05
    0.33
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фрозиноне» против «Интера», 36-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрозиноне» – «Интер»

    «Фрозиноне» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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