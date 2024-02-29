Агент Чеддиры отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Агент нападающего «Фрозиноне» Валида Чеддиры Бруно Ди Наполи высказался об информации, что в услугах форварда был заинтересован «Спартак».

«Прямого контакта со «Спартаком» у нас не было, я не разговаривал ни с кем из клуба, ко мне обращались посредники и говорили об интересе из России, но не более того», – сказал Ди Наполи.