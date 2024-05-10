В пятницу, 10 мая, в 26-м туре итальянской Серии А сыграют «Фрозиноне» и «Интер». Матч пройдет во Фрозиноне, начало – в 21:45 (мск).

Команда Эусебио Ди Франческо набрала 32 очка и находится на 16-м месте в Серии А. Хозяева предстоящей игры добыли 7 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 43:63.

Отрыв «Фрозиноне» от зоны вылета – 2 очка

«Интер»

«Интер» набрал 89 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Подопечные Симоне Индзаги добыли 28 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 81:19.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

12.11.23 «Интер» – «Фрозиноне» – 2:0;

14.04.19 «Фрозиноне» – «Интер» – 1:3;

24.11.18 «Интер» – «Фрозиноне» – 3:0;

09.04.16 «Фрозиноне» – «Интер» – 0:1;

22.11.15 «Интер» – «Фрозиноне» – 4:0.

Прогноз на матч «Фрозиноне» – «Интер»

В прошлом туре «Интер» сенсационно проиграл «Сассуоло» – второй подряд осечки чемпионы себе не позволят. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.60.