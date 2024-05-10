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    «Фрозиноне» – «Интер»: прогноз на матч 36 тура Серии А, 10 мая

    В пятницу, 10 мая, в 26-м туре итальянской Серии А сыграют «Фрозиноне» и «Интер». Матч пройдет во Фрозиноне, начало – в 21:45 (мск).

    «Фрозиноне»

    Команда Эусебио Ди Франческо набрала 32 очка и находится на 16-м месте в Серии А. Хозяева предстоящей игры добыли 7 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 43:63.

    Отрыв «Фрозиноне» от зоны вылета – 2 очка

    «Интер»

    «Интер» набрал 89 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Подопечные Симоне Индзаги добыли 28 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 81:19.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 12.11.23 «Интер» – «Фрозиноне» – 2:0;
    • 14.04.19 «Фрозиноне» – «Интер» – 1:3;
    • 24.11.18 «Интер» – «Фрозиноне» – 3:0;
    • 09.04.16 «Фрозиноне» – «Интер» – 0:1;
    • 22.11.15 «Интер» – «Фрозиноне» – 4:0.

    Прогноз на матч «Фрозиноне» – «Интер»

    В прошлом туре «Интер» сенсационно проиграл «Сассуоло» – второй подряд осечки чемпионы себе не позволят. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.60.

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    «Фрозиноне» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

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