Торино
21.04.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Матч завершен
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Фрозиноне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
13
Рикардо Родригес
(К) ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Раоуль Белланова
ПЗ
27
Мергим Войвода
ПЗ
61
Адриен Тамезе
ОП
77
Карол Линетти
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
16
Никола Влашич
АП
21
Давид Окереке
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
32
Эмануэле Валери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
20
Поль Лирола
ПЗ
45
Энцо Барренечеа
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
36
Лука Маццителли
(К) ЦП
19
Надир Цортеа
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
70
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Торино
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
5
Адам Масина
ЛЗ
6
Маттео Ловато
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
81
Aaron Ciammaglichella
ЦП
17
Урош Кабич
ПВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
16
Лука Гарритано
АП
12
Рейньер
АП
14
Франческо Джелли
АП
27
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
8
Демба Сек
ПВ
29
Фарес Геджемис
ПВ
9
Кайо Жорже
ЦФ
11
Марвин Куни
ЦФ
7
Джейми Баез
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Милинкович-Савич
13
Родригес
19
Белланова
4
Буонджорно
27
Войвода
61
Тамезе
77
Линетти
8
Илич
16
Влашич
91
Сапата
21
Окереке
4-1-2-2-1
80
Турати
20
Лирола
5
Околи
6
Романьоли
32
Валери
45
Барренечеа
4
Брешианини
36
Маццителли
18
Соуле
19
Цортеа
70
Чеддира
8
Илич
6
Ловато
6
Ловато
8
Илич
27
Войвода
20
Лазаро
20
Лазаро
27
Войвода
21
Окереке
9
Санабрия
9
Санабрия
21
Окереке
18
Соуле
12
Рейньер
12
Рейньер
18
Соуле
36
Маццителли
14
Джелли
14
Джелли
36
Маццителли
4
Брешианини
8
Сек
8
Сек
4
Брешианини
Остались в запасе
Торино
Фрозиноне
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
5
Адам Масина
ЛЗ
81
Aaron Ciammaglichella
ЦП
17
Урош Кабич
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
16
Лука Гарритано
АП
27
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
29
Фарес Геджемис
ПВ
9
Кайо Жорже
ЦФ
11
Марвин Куни
ЦФ
7
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
5
Адам Масина
ЛЗ
81
Aaron Ciammaglichella
ЦП
17
Урош Кабич
ПВ
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
16
Лука Гарритано
АП
27
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
29
Фарес Геджемис
ПВ
9
Кайо Жорже
ЦФ
11
Марвин Куни
ЦФ
7
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Торино - Фрозиноне
2
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Фрозиноне», 33-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Фрозиноне»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».