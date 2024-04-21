Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Эль Класико Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Трансляции
    • «Торино» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    «Торино» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    Торино
    21.04.2024, воскресенье, 16:00
    Италия. Серия А, 33 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Фрозиноне
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Торино
    32
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    13
    Рикардо Родригес
    (К) ЛЗ
    4
    Алессандро Буонджорно
    ЦЗ
    19
    Раоуль Белланова
    ПЗ
    27
    Мергим Войвода
    ПЗ
    61
    Адриен Тамезе
    ОП
    77
    Карол Линетти
    ЦП
    8
    Иван Илич
    ЦП
    16
    Никола Влашич
    АП
    21
    Давид Окереке
    ЦФ
    91
    Дуван Сапата
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Фрозиноне
    80
    Стефано Турати
    ВР
    32
    Эмануэле Валери
    ЛЗ
    5
    Калеб Околи
    ЦЗ
    6
    Симоне Романьоли
    ЦЗ
    20
    Поль Лирола
    ПЗ
    45
    Энцо Барренечеа
    ОП
    4
    Марко Брешианини
    ЦП
    36
    Лука Маццителли
    (К) ЦП
    19
    Надир Цортеа
    ПВ
    18
    Матиас Соуле
    ПВ
    70
    Валид Чеддира
    ЦФ
    Главный тренер
    Эусебио Ди Франческо
    Торино
    71
    Михай Попа
    ВР
    1
    Лука Джемелло
    ВР
    5
    Адам Масина
    ЛЗ
    6
    Маттео Ловато
    ЦЗ
    20
    Валентино Лазаро
    ПЗ
    81
    Aaron Ciammaglichella
    ЦП
    17
    Урош Кабич
    ПВ
    9
    Антонио Санабрия
    ЦФ
    Фрозиноне
    1
    Пьерлуиджи Фраттали
    ВР
    31
    Микеле Черофолини
    ВР
    47
    Матеус Лусуарди
    ЦЗ
    30
    Иларио Монтеризи
    ЦЗ
    16
    Лука Гарритано
    АП
    12
    Рейньер
    АП
    14
    Франческо Джелли
    АП
    27
    Ариджон Ибрагимович
    ЛВ
    17
    Гиорги Квернадзе
    ЛВ
    8
    Демба Сек
    ПВ
    29
    Фарес Геджемис
    ПВ
    9
    Кайо Жорже
    ЦФ
    11
    Марвин Куни
    ЦФ
    7
    Джейми Баез
    ЦФ
    4-1-2-1-2
    32
    Милинкович-Савич
    13
    Родригес
    19
    Белланова
    4
    Буонджорно
    27
    Войвода
    61
    Тамезе
    77
    Линетти
    8
    Илич
    16
    Влашич
    91
    Сапата
    21
    Окереке
    4-1-2-2-1
    80
    Турати
    20
    Лирола
    5
    Околи
    6
    Романьоли
    32
    Валери
    45
    Барренечеа
    4
    Брешианини
    36
    Маццителли
    18
    Соуле
    19
    Цортеа
    70
    Чеддира
    8
    Илич
    6
    Ловато
    6
    Ловато
    8
    Илич
    27
    Войвода
    20
    Лазаро
    20
    Лазаро
    27
    Войвода
    21
    Окереке
    9
    Санабрия
    9
    Санабрия
    21
    Окереке
    18
    Соуле
    12
    Рейньер
    12
    Рейньер
    18
    Соуле
    36
    Маццителли
    14
    Джелли
    14
    Джелли
    36
    Маццителли
    4
    Брешианини
    8
    Сек
    8
    Сек
    4
    Брешианини
    Остались в запасе
    Торино
    Фрозиноне
    71
    Михай Попа
    ВР
    1
    Лука Джемелло
    ВР
    5
    Адам Масина
    ЛЗ
    81
    Aaron Ciammaglichella
    ЦП
    17
    Урош Кабич
    ПВ
    Главный тренер
    Иван Юрич
    1
    Пьерлуиджи Фраттали
    ВР
    31
    Микеле Черофолини
    ВР
    47
    Матеус Лусуарди
    ЦЗ
    30
    Иларио Монтеризи
    ЦЗ
    16
    Лука Гарритано
    АП
    27
    Ариджон Ибрагимович
    ЛВ
    17
    Гиорги Квернадзе
    ЛВ
    29
    Фарес Геджемис
    ПВ
    9
    Кайо Жорже
    ЦФ
    11
    Марвин Куни
    ЦФ
    7
    Джейми Баез
    ЦФ
    Главный тренер
    Эусебио Ди Франческо
    Остались в запасе
    71
    Михай Попа
    ВР
    1
    Лука Джемелло
    ВР
    5
    Адам Масина
    ЛЗ
    81
    Aaron Ciammaglichella
    ЦП
    17
    Урош Кабич
    ПВ
    Остались в запасе
    1
    Пьерлуиджи Фраттали
    ВР
    31
    Микеле Черофолини
    ВР
    47
    Матеус Лусуарди
    ЦЗ
    30
    Иларио Монтеризи
    ЦЗ
    16
    Лука Гарритано
    АП
    27
    Ариджон Ибрагимович
    ЛВ
    17
    Гиорги Квернадзе
    ЛВ
    29
    Фарес Геджемис
    ПВ
    9
    Кайо Жорже
    ЦФ
    11
    Марвин Куни
    ЦФ
    7
    Джейми Баез
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Главный тренер
    Эусебио Ди Франческо
    Статистика матча Торино - Фрозиноне
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    13
    12
    Удары в створ
    2
    3
    Владение мячом %
    53
    47
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    6
    4
    Нарушения
    10
    17
    Офсайды
    2
    2
    Количество передач
    412
    362
    Сейвы
    3
    2
    Точность передач %
    80
    78
    Удары мимо ворот
    9
    6
    Блокированные удары
    2
    3
    Удары из пределов штрафной
    6
    4
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    8
    xG (ожидаемые голы)
    0.48
    0.57
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Фрозиноне», 33-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Фрозиноне»

    «Торино» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:47
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+