Дженоа
30.03.2024, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Матч завершен
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Фрозиноне
30' А. Гюдмюндссон (П)
36' Рейньер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
14
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
90
Джед Спенс
ПЗ
47
Милан Бадель
(К) ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
19
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
32
Эмануэле Валери
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
(К) ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
20
Поль Лирола
ПЗ
45
Энцо Барренечеа
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
12
Рейньер
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
19
Надир Цортеа
ПВ
70
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Никола Леали
ВР
55
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Кони Де Винтер
ЦЗ
53
Томмазо Питтино
ЦЗ
5
Эмиль Бохинен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
30
Давид Анкейе
ЦФ
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
27
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
8
Демба Сек
ПВ
29
Фарес Геджемис
ПВ
7
Джейми Баез
ЦФ
11
Марвин Куни
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Мартинес
14
Вольяччо
22
Васкес
13
Бани
20
Сабелли
90
Спенс
47
Бадель
32
Френдруп
11
Гюдмюндссон
10
Мессьяс
19
Ретеги
4-1-1-3-1
80
Турати
20
Лирола
6
Романьоли
5
Околи
32
Валери
45
Барренечеа
4
Брешианини
19
Цортеа
12
Рейньер
18
Соуле
70
Чеддира
19
Ретеги
55
Хапс
55
Хапс
19
Ретеги
20
Сабелли
2
Торсбю
2
Торсбю
20
Сабелли
Малиновский
8
Строотман
8
Строотман
Малиновский
90
Спенс
17
Малиновский
17
Малиновский
90
Спенс
12
Рейньер
36
Маццителли
36
Маццителли
12
Рейньер
18
Соуле
27
Ибрагимович
27
Ибрагимович
18
Соуле
Остались в запасе
Дженоа
Фрозиноне
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Никола Леали
ВР
4
Кони Де Винтер
ЦЗ
53
Томмазо Питтино
ЦЗ
5
Эмиль Бохинен
ЦП
30
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
8
Демба Сек
ПВ
29
Фарес Геджемис
ПВ
7
Джейми Баез
ЦФ
11
Марвин Куни
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Никола Леали
ВР
4
Кони Де Винтер
ЦЗ
53
Томмазо Питтино
ЦЗ
5
Эмиль Бохинен
ЦП
30
Давид Анкейе
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
8
Демба Сек
ПВ
29
Фарес Геджемис
ПВ
7
Джейми Баез
ЦФ
11
Марвин Куни
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Дженоа - Фрозиноне
2
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Фрозиноне», 30-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Фрозиноне»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO»
- Также игру будет транслировать «Фонбет».