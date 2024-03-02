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    • «Фрозиноне» – «Лечче»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 3 марта

    «Фрозиноне» – «Лечче»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 3 марта

    В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре Серии А сразятся «Фрозиноне» и «Лечче». Встреча пройдет в Фрозиноне, начало – в 17:00 (мск).

    «Фрозиноне»

    Команда Эусебио Ди Франческо занимает 16-ю позицию в чемпионате, набрав 23 очка. У хозяев предстоящей встречи 6 побед, 5 ничьих и 15 поражений, разница мячей 34:55 – эт худшая оборона Серии А.

    Зону вылета «Фрозиноне» опережает на 3 очка.

    «Лечче»

    У «Лечче» в активе 24 очка и 14-е место в Серии А. Коллектив Роберто Д`Аверсы победил 5 раз, 9 раз сыграл вничью и 12 матчей проиграл. Разница мячей 24:43.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    • 16.12.23 «Лечче» – «Фрозиноне» – 2:1 Серия А;
    • 02.04.22 «Лечче» – «Фрозиноне» – 1:0 Серия В;
    • 20.11.21 «Фрозиноне» – «Лечче» – 0:0 Серия В;
    • 20.03.21 «Фрозиноне» – «Лечче» – 0:3 Серия В;
    • 12.12.20 «Лечче» – «Фрозиноне» – 2:2 Серия В.

    Прогноз на матч «Фрозиноне» – «Лечче»

    «Фрозиноне» пропускает очень много, но результативность «Лечче» оставляет желать лучшего. Тем не менее, ожидаем обмена голами, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.70.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 14:10
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