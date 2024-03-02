В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре Серии А сразятся «Фрозиноне» и «Лечче». Встреча пройдет в Фрозиноне, начало – в 17:00 (мск).

«Фрозиноне»

Команда Эусебио Ди Франческо занимает 16-ю позицию в чемпионате, набрав 23 очка. У хозяев предстоящей встречи 6 побед, 5 ничьих и 15 поражений, разница мячей 34:55 – эт худшая оборона Серии А.

Зону вылета «Фрозиноне» опережает на 3 очка.

«Лечче»

У «Лечче» в активе 24 очка и 14-е место в Серии А. Коллектив Роберто Д`Аверсы победил 5 раз, 9 раз сыграл вничью и 12 матчей проиграл. Разница мячей 24:43.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

16.12.23 «Лечче» – «Фрозиноне» – 2:1 Серия А;

02.04.22 «Лечче» – «Фрозиноне» – 1:0 Серия В;

20.11.21 «Фрозиноне» – «Лечче» – 0:0 Серия В;

20.03.21 «Фрозиноне» – «Лечче» – 0:3 Серия В;

12.12.20 «Лечче» – «Фрозиноне» – 2:2 Серия В.

Прогноз на матч «Фрозиноне» – «Лечче»

«Фрозиноне» пропускает очень много, но результативность «Лечче» оставляет желать лучшего. Тем не менее, ожидаем обмена голами, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.70.