Наполи
14.04.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 2
Матч завершен
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Фрозиноне
16' М. Политано
63' В. Осимхен
50' В. Чеддира
73' В. Чеддира
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Хвича Кварацхелия
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
32
Эмануэле Валери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
20
Поль Лирола
ПЗ
45
Энцо Барренечеа
ОП
36
Лука Маццителли
(К) ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
19
Надир Цортеа
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
70
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Натан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Йенс-Люс Каюсте
ОП
32
Леандер Дендокер
ЦП
29
Йеспер Линдстрем
АП
8
Хамед Траоре
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
81
Джакомо Распадори
ЦФ
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Риккардо Маркицца
ЛЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
16
Лука Гарритано
АП
12
Рейньер
АП
14
Франческо Джелли
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
8
Демба Сек
ПВ
29
Фарес Геджемис
ПВ
11
Марвин Куни
ЦФ
7
Джейми Баез
ЦФ
9
Кайо Жорже
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
55
Эстигард
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
20
Зелински
68
Лоботка
77
Кварацхелия
21
Политано
9
Осимхен
4-1-2-2-1
80
Турати
20
Лирола
5
Околи
6
Романьоли
32
Валери
45
Барренечеа
36
Маццителли
4
Брешианини
18
Соуле
19
Цортеа
70
Чеддира
20
Зелински
24
Каюсте
24
Каюсте
20
Зелински
99
Ангисса
18
Симеоне
18
Симеоне
99
Ангисса
21
Политано
81
Распадори
81
Распадори
21
Политано
4
Брешианини
12
Рейньер
12
Рейньер
4
Брешианини
36
Маццителли
14
Джелли
14
Джелли
36
Маццителли
18
Соуле
8
Сек
8
Сек
18
Соуле
Остались в запасе
Наполи
Фрозиноне
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Натан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
32
Леандер Дендокер
ЦП
29
Йеспер Линдстрем
АП
8
Хамед Траоре
АП
Главный тренер
Франческо Кальцона
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Риккардо Маркицца
ЛЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
29
Фарес Геджемис
ПВ
11
Марвин Куни
ЦФ
7
Джейми Баез
ЦФ
9
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Натан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
32
Леандер Дендокер
ЦП
29
Йеспер Линдстрем
АП
8
Хамед Траоре
АП
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Риккардо Маркицца
ЛЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
29
Фарес Геджемис
ПВ
11
Марвин Куни
ЦФ
7
Джейми Баез
ЦФ
9
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Наполи - Фрозиноне
2
1
1
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Фрозиноне», 32-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Фрозиноне»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».