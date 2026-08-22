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«Торино» – «Милан»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027

22 августа 2026 9:45
Торино - Милан
23 авг. 2026, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
4.70
Победа «Торино»
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Матч 1 тура Серии А между туринским «Торино» и «Миланом» пройдет 23 августа 2026 года в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей победной серии – четыре победы подряд, при этом они забивают в каждом из этих матчей и пропускают в среднем всего 0,60 гола за последние пять игр. Гости, напротив, имеют серьeзные проблемы в обороне – они пропускают в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 мяча. При этом «Милан» имеет историческое преимущество над соперником – 26 побед в 51 матче. Сможет ли «Торино» прервать неудачную серию в очных встречах с «Миланом» и продолжить свою победную поступь, или гости воспользуются своим классом и начнут сезон с победы?

Кто победит в матче

«Торино» находится в отличной форме и постарается использовать домашнюю поддержку, чтобы прервать не самую удачную историю встреч с «Миланом». Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке стабильна – забивает в четырeх последних встречах, а в среднем за последние пять игр приносит 1,20 гола. При этом оборона хозяев действует образцово: в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять матчей, что является одним из лучших показателей в лиге. В Кубке Италии «Торино» уверенно обыграл «Каррарезе» (1:0), а в товарищеских матчах побеждал «Бернли» (1:0) и «Вадо» (3:1). В очных встречах с «Миланом» туринцы забивают в шести последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Однако общая статистика против «Милана» оставляет желать лучшего – всего семь побед в 51 матче.

«Милан» подходит к игре с проблемами в обороне, но с богатым опытом и классом, способным переломить ход матча. Команда пропускает в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает 2,00 мяча – серьeзный сигнал для оборонительной линии. Однако в атаке «Милан» стабилен: он забивает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,60 гола. В очных встречах с «Торино» миланцы забивают в семи последних матчах, что даeт им психологическое преимущество. В предсезонных матчах «Милан» разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:2), но уступил «Челси» (0:3) и сыграл вничью с «Интером» (1:1). Несмотря на проблемы в обороне, гости имеют достаточный класс, чтобы навязать борьбу хозяевам и увезти очки из Турина.

Итоговый вывод: несмотря на отличную форму «Торино» и их надeжную оборону, «Милан» имеет историческое преимущество и стабильную атаку, способную забить в любом матче. Обе команды имеют сильные стороны, но гости выглядят более сбалансированными за счeт атакующего потенциала. Наиболее вероятный исход – ничья или минимальная победа одной из сторон.

Форма и история личных встреч

В 51 очном матче «Милан» одержал 26 побед, «Торино» – 7, ещe 18 встреч завершились вничью. При этом в последних пяти очных встречах «Милан» не проиграл ни разу, одержав четыре победы и одну ничью. Однако «Торино» забивает в шести последних матчах против «Милана», что говорит об умении создавать моменты. Текущая форма «Торино» – четыре победы подряд и надeжная оборона, у «Милана» – проблемы в защите, но стабильная атака. Это создаeт предпосылки для ничейного исхода, учитывая баланс сил и историю личных встреч.

Личные встречи
Побед - 6 (16%)
Ничьих - 13 (35%)
Побед - 18 (49%)
38
Забитых мячей
64
1.03
В среднем за матч
1.73
3:1
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0 : 7
12.05.2021
Милан
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2 : 2
17.08.2024
Торино
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
1 : 2
23.08.2026
Милан
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
3 : 2
21.03.2026
Торино
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 3
08.12.2025
Милан
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
2 : 1
22.02.2025
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2 : 2
17.08.2024
Торино
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
3 : 1
18.05.2024
Милан
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
4 : 1
26.08.2023
Торино
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1 : 0
10.02.2023
Торино
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
0 : 1
11.01.2023
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
2 : 1
30.10.2022
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
0 : 0
10.04.2022
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 0
26.10.2021
Торино
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0 : 7
12.05.2021
Милан
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
0 : 0
12.01.2021
Торино
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2 : 0
09.01.2021
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
17.02.2020
Торино
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
4 : 2
28.01.2020
Торино
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
2 : 1
26.09.2019
Милан
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
2 : 0
28.04.2019
Милан
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
0 : 0
09.12.2018
Торино
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1 : 1
18.04.2018
Милан
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
0 : 0
26.11.2017
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
2 : 2
16.01.2017
Милан
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
2 : 1
12.01.2017
Торино
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
3 : 2
21.08.2016
Торино
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
1 : 0
27.02.2016
Торино
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
1 : 1
17.10.2015
Милан
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
3 : 0
24.05.2015
Торино
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
1 : 1
10.01.2015
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1 : 1
01.02.2014
Торино
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
2 : 2
14.09.2013
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 0
05.05.2013
Торино
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
2 : 4
09.12.2012
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
5 : 1
19.04.2009
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
2 : 2
23.11.2008
Милан
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
0 : 1
22.03.2008
Милан
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 0
03.11.2007
Торино
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Торино
26
Diego Mascardi
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Торино
76
Lapo Siviero
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
79
Andrea Luongo
ЦФ
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
41
Leo Paul Bouyer
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Sankhoun Diawara
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
28
Christian Comotto
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
4-3-1-2
26
23
Коко
44
Исмайли
15
Комуццо
27
Хольмгрен-Педерсен
66
Гинейтис
21
Фитц-Джим
22
Казадеи
10
Влашич
77
18
Симеоне
4-1-1-3-1
16
Меньян
34
Хила
5
Де Винтер
31
Павлович
2
Эступиньян
30
Яшари
20
Лофтус-Чик
80
Муса
21
Чуквуэзе
70
Сиссе
9
Рамуш
27
Хольмгрен-Педерсен
29
Фортини
29
Фортини
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Симеоне
25
Нджи
25
Нджи
18
Симеоне
22
Казадеи
19
Адамс
19
Адамс
22
Казадеи
15
Комуццо
17
Куленович
17
Куленович
15
Комуццо
77
7
Абухляль
7
Абухляль
77
20
Лофтус-Чик
14
Модрич
14
Модрич
20
Лофтус-Чик
30
Яшари
12
Рабьо
12
Рабьо
30
Яшари
2
Эступиньян
33
Бартезаги
33
Бартезаги
2
Эступиньян
70
Сиссе
56
Салемакерс
56
Салемакерс
70
Сиссе
34
Хила
46
Габбиа
46
Габбиа
34
Хила
Остались в запасе
Торино
Милан
76
Lapo Siviero
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
91
Дуван Сапата
ЦФ
11
Гаэтано Ористанио
АП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Mattia Pellini
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
79
Andrea Luongo
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
11
Кристиан Пулишич
ПВ
96
Лоренцо Торриани
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
22
Диегу Морейра
ЛВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
41
Leo Paul Bouyer
ВР
13
Sankhoun Diawara
ЦЗ
28
Christian Comotto
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
76
Lapo Siviero
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
91
Дуван Сапата
ЦФ
11
Гаэтано Ористанио
АП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Mattia Pellini
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
79
Andrea Luongo
ЦФ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
96
Лоренцо Торриани
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
22
Диегу Морейра
ЛВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
41
Leo Paul Bouyer
ВР
13
Sankhoun Diawara
ЦЗ
28
Christian Comotto
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Рубен Аморим
Торино
Точно не сыграют
Эрай Джемерт
ЦЗ
Франко Исраэль
ВР
Фаустино Анджорин
РФ
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Милан
Точно не сыграют
Сантьяго Хименес
ЦФ
Рафаэль Леау
ЛВ
Юссуф Фофана
ЦП
Кристофер Нкунку
ЦФ
Фикайо Томори
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Торино» в основное время. Отличная форма хозяев, надeжная оборона и стабильная атака, а также проблемы «Милана» в защите делают туринцев фаворитами. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат в Турине. Рекомендуемая ставка – победа «Торино» с коэффициентом 4,70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Торино» и «Миланом» состоится 23 августа 2026 года в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 1».

«Торино» – «Милан»: смотреть онлайн.

4.70
Победа «Торино»
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Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Милан Торино
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