Матч 1 тура Серии А между туринским «Торино» и «Миланом» пройдет 23 августа 2026 года в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей победной серии – четыре победы подряд, при этом они забивают в каждом из этих матчей и пропускают в среднем всего 0,60 гола за последние пять игр. Гости, напротив, имеют серьeзные проблемы в обороне – они пропускают в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 мяча. При этом «Милан» имеет историческое преимущество над соперником – 26 побед в 51 матче. Сможет ли «Торино» прервать неудачную серию в очных встречах с «Миланом» и продолжить свою победную поступь, или гости воспользуются своим классом и начнут сезон с победы?

Кто победит в матче

«Торино» находится в отличной форме и постарается использовать домашнюю поддержку, чтобы прервать не самую удачную историю встреч с «Миланом». Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке стабильна – забивает в четырeх последних встречах, а в среднем за последние пять игр приносит 1,20 гола. При этом оборона хозяев действует образцово: в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять матчей, что является одним из лучших показателей в лиге. В Кубке Италии «Торино» уверенно обыграл «Каррарезе» (1:0), а в товарищеских матчах побеждал «Бернли» (1:0) и «Вадо» (3:1). В очных встречах с «Миланом» туринцы забивают в шести последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Однако общая статистика против «Милана» оставляет желать лучшего – всего семь побед в 51 матче.

«Милан» подходит к игре с проблемами в обороне, но с богатым опытом и классом, способным переломить ход матча. Команда пропускает в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает 2,00 мяча – серьeзный сигнал для оборонительной линии. Однако в атаке «Милан» стабилен: он забивает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,60 гола. В очных встречах с «Торино» миланцы забивают в семи последних матчах, что даeт им психологическое преимущество. В предсезонных матчах «Милан» разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:2), но уступил «Челси» (0:3) и сыграл вничью с «Интером» (1:1). Несмотря на проблемы в обороне, гости имеют достаточный класс, чтобы навязать борьбу хозяевам и увезти очки из Турина.

Итоговый вывод: несмотря на отличную форму «Торино» и их надeжную оборону, «Милан» имеет историческое преимущество и стабильную атаку, способную забить в любом матче. Обе команды имеют сильные стороны, но гости выглядят более сбалансированными за счeт атакующего потенциала. Наиболее вероятный исход – ничья или минимальная победа одной из сторон.

Форма и история личных встреч

В 51 очном матче «Милан» одержал 26 побед, «Торино» – 7, ещe 18 встреч завершились вничью. При этом в последних пяти очных встречах «Милан» не проиграл ни разу, одержав четыре победы и одну ничью. Однако «Торино» забивает в шести последних матчах против «Милана», что говорит об умении создавать моменты. Текущая форма «Торино» – четыре победы подряд и надeжная оборона, у «Милана» – проблемы в защите, но стабильная атака. Это создаeт предпосылки для ничейного исхода, учитывая баланс сил и историю личных встреч.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Торино» в основное время. Отличная форма хозяев, надeжная оборона и стабильная атака, а также проблемы «Милана» в защите делают туринцев фаворитами. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат в Турине. Рекомендуемая ставка – победа «Торино» с коэффициентом 4,70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Торино» и «Миланом» состоится 23 августа 2026 года в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 1».