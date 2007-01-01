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    Милан - состав

    Город Милан
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.acmilan.com
    Стадион Джузеппе Меацца
    Тренер Стефано Пиоли
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Тэтэрушану Чиприан Румыния Вра 37 16 0 1 0 0 € 0.6 млн.
    16 Меньян Майк Франция Французская Гайана Вра 27 8 0 0 0 0 € 35 млн.
    20 Калюлю Пьер Франция Защ 22 24 1 0 2 0 € 35 млн.
    23 Томори Фикайо Англия Защ 25 21 1 0 2 0 € 50 млн.
    19 Эрнандес Тео Франция Защ 25 21 2 3 5 0 € 60 млн.
    2 Калабрия Давиде Италия Защ 26 14 1 2 4 0 € 25 млн.
    24 Кьер Симон Дания Защ 33 11 0 0 4 0 € 5 млн.
    46 Габбиа Маттео Италия Защ 23 11 0 0 2 0 € 7 млн.
    2 Дест Серджино США Защ 22 8 0 0 0 0 € 16 млн.
    5 Балло-Туре Фоде Сенегал Франция Защ 26 3 1 0 0 0 € 3.5 млн.
    25 Флоренци Алессандро Италия Защ 31 2 0 0 0 0 € 2.5 млн.
    21 Диас Браим Испания Пол 23 21 4 2 2 0 € 20 млн.
    8 Тонали Сандро Италия Пол 22 21 2 4 6 0 € 50 млн.
    90 Де Кетеларе Шарль Бельгия Пол 21 20 0 1 2 0 € 30 млн.
    10 Беннасер Исмаэль Алжир Пол 25 19 1 1 5 0 € 40 млн.
    30 Мессьяс Жуниор Бразилия Пол 31 17 4 2 1 0 -
    56 Салемакерс Алексис Бельгия Пол 23 16 0 1 1 0 € 15 млн.
    33 Крунич Раде Босния и Герцеговина Пол 29 13 0 1 5 0 € 9 млн.
    32 Побега Томмазо Италия Пол 23 13 1 0 2 0 € 18 млн.
    41 Бакайоко Тьему Франция Кот-д'Ивуар Пол 28 1 0 0 0 0 € 4 млн.
    7 Леау Рафаэль Португалия Нап 23 23 8 6 5 1 € 85 млн.
    9 Жиру Оливье Франция Нап 36 22 7 4 4 1 € 4 млн.
    27 Ориги Дивок Бельгия Кения Нап 27 16 2 1 1 0 € 10 млн.
    17 Ребич Анте Хорватия Нап 29 15 3 2 4 0 € 13 млн.
    11 Ибрагимович Златан Швеция Босния и Герцеговина Нап 41 1 0 0 0 0 € 2 млн.
    83 Миранте Антонио Италия Вра 39 - - - - - -
    77 Васкес Девис Колумбия Вра 24 - - - - - € 0.35 млн.
    22 Лазетич Марко Сербия Нап 19 - - - - - -
    Всего игроков: 28, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 6
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