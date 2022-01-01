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Серия А 2026/2027
Команды
Милан
Состав
€ 440 млн
Милан - состав команды
Милан
Серия А 2026/2027
Стадион:
Джузеппе Меацца
Сайт:
http://www.acmilan.com
Тренер:
Рубен Аморим
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Меньян Майк
Вра
30
€ 20 млн
96
Торриани Лоренцо
Вра
21
€ 0.8 млн
1
Террачиано Пьетро
Вра
36
-
31
Павлович Страхиня
Защ
25
€ 40 млн
34
Хила Марио
Защ
26
€ 30 млн
5
Де Винтер Кони
Защ
24
€ 23 млн
23
Томори Фикайо
Защ
28
€ 17 млн
46
Габбиа Маттео
Защ
26
€ 17 млн
2
Эступиньян Первис
Защ
28
€ 12 млн
42
Терраччано Филиппо
Защ
23
€ 4.5 млн
13
Sankhoun Diawara
Защ
-
11
Пулишич Кристиан
Пол
27
€ 40 млн
20
Хатчинсон Омари
Пол
22
€ 30 млн
30
Яшари Ардон
Пол
24
€ 25 млн
12
Рабьо Адриан
Пол
31
€ 18 млн
80
Муса Юнус
Пол
23
€ 14 млн
8
Лофтус-Чик Рубен
Пол
30
€ 8.5 млн
14
Модрич Лука
Пол
41
€ 3.5 млн
45
Jacopo Sardo
Пол
-
28
Christian Comotto
Пол
-
9
Рамуш Гонсалу
Нап
25
€ 30 млн
22
Морейра Диегу
Нап
22
€ 25 млн
56
Салемакерс Алексис
Нап
27
€ 20 млн
21
Чуквуэзе Самуэль
Нап
27
€ 18 млн
73
Камарда Франческо
Нап
18
€ 15 млн
70
Сиссе Альфаджо
Нап
19
€ 7 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 6
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