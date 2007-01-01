Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Тэтэрушану Чиприан
|Вра
|37
|16
|0
|1
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|16
|Меньян Майк
|Вра
|27
|8
|0
|0
|0
|0
|€ 35 млн.
|20
|Калюлю Пьер
|Защ
|22
|24
|1
|0
|2
|0
|€ 35 млн.
|23
|Томори Фикайо
|Защ
|25
|21
|1
|0
|2
|0
|€ 50 млн.
|19
|Эрнандес Тео
|Защ
|25
|21
|2
|3
|5
|0
|€ 60 млн.
|2
|Калабрия Давиде
|Защ
|26
|14
|1
|2
|4
|0
|€ 25 млн.
|24
|Кьер Симон
|Защ
|33
|11
|0
|0
|4
|0
|€ 5 млн.
|46
|Габбиа Маттео
|Защ
|23
|11
|0
|0
|2
|0
|€ 7 млн.
|2
|Дест Серджино
|Защ
|22
|8
|0
|0
|0
|0
|€ 16 млн.
|5
|Балло-Туре Фоде
|Защ
|26
|3
|1
|0
|0
|0
|€ 3.5 млн.
|25
|Флоренци Алессандро
|Защ
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|21
|Диас Браим
|Пол
|23
|21
|4
|2
|2
|0
|€ 20 млн.
|8
|Тонали Сандро
|Пол
|22
|21
|2
|4
|6
|0
|€ 50 млн.
|90
|Де Кетеларе Шарль
|Пол
|21
|20
|0
|1
|2
|0
|€ 30 млн.
|10
|Беннасер Исмаэль
|Пол
|25
|19
|1
|1
|5
|0
|€ 40 млн.
|30
|Мессьяс Жуниор
|Пол
|31
|17
|4
|2
|1
|0
|-
|56
|Салемакерс Алексис
|Пол
|23
|16
|0
|1
|1
|0
|€ 15 млн.
|33
|Крунич Раде
|Пол
|29
|13
|0
|1
|5
|0
|€ 9 млн.
|32
|Побега Томмазо
|Пол
|23
|13
|1
|0
|2
|0
|€ 18 млн.
|41
|Бакайоко Тьему
|Пол
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 4 млн.
|7
|Леау Рафаэль
|Нап
|23
|23
|8
|6
|5
|1
|€ 85 млн.
|9
|Жиру Оливье
|Нап
|36
|22
|7
|4
|4
|1
|€ 4 млн.
|27
|Ориги Дивок
|Нап
|27
|16
|2
|1
|1
|0
|€ 10 млн.
|17
|Ребич Анте
|Нап
|29
|15
|3
|2
|4
|0
|€ 13 млн.
|11
|Ибрагимович Златан
|Нап
|41
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 2 млн.
|83
|Миранте Антонио
|Вра
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|77
|Васкес Девис
|Вра
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.35 млн.
|22
|Лазетич Марко
|Нап
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 6