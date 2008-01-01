Турниры:

Суперкубок Италии. 2022 Италия. Кубок. 2022/2023 Лига чемпионов. 2022/2023 Италия. Серия А. 2022/2023 Италия. Кубок. 2021/2022 Лига чемпионов. 2021/2022 Италия. Серия А. 2021/2022 Товарищеские матчи. 2021 Италия. Кубок. 2020/2021 Италия. Серия А. 2020/2021 Лига Европы. Квалификация 2020/2021 Италия. Кубок. 2019/2020 Италия. Серия А. 2019/2020 Международный кубок чемпионов. 2019 Суперкубок Италии. 2018 Италия. Кубок. 2018/2019 Италия. Серия А. 2018/2019 Лига Европы. Квалификация 2018/2019 Товарищеские матчи. 2018 Международный кубок чемпионов. 2018 Италия. Кубок. 2017/2018 Италия. Серия А. 2017/2018 Лига Европы. Квалификация 2017/2018 Международный кубок чемпионов. 2017 Италия. Кубок. 2016/2017 Суперкубок Италии. 2016 Италия. Серия А. 2016/2017 Италия. Серия А. 2015/2016 Италия. Кубок. 2015/2016 Кубок Ауди. 2015 Товарищеские матчи. 2015 Италия. Кубок. 2014/2015 Италия. Серия А. 2014/2015 Трофео ТИМ. 2014 Товарищеские матчи. 2014 Италия. Кубок. 2013/2014 Товарищеские матчи. 2013 Италия. Серия А. 2013/2014 Лига чемпионов. 2013/2014 Audi Cup. 2013 Международный Кубок Чемпионов Guinness. 2013 Италия. Кубок. 2012/2013 Лига чемпионов. 2012/2013 Италия. Серия А. 2012/2013 Трофей Луиджи Берлускони. 2012 Товарищеские матчи. 2012 Италия. Кубок. 2011/2012 Италия. Серия А. 2011/2012 Лига Чемпионов. 2011/2012 Италия. Кубок Берлускони. Финал 2011 Суперкубок Италии. 2011 Audi Cup. Матч за 3-е место 2011 Audi Cup. 2011 Италия. Кубок. 2010/2011 Италия. Кубок. 2010/2011 Товарищеские матчи. 2011 Лига Чемпионов. 2010/2011 Италия. Серия А. 2010/2011 Товарищеские матчи. 2010 Италия. Кубок. 2009/2010 Лига Чемпионов. 2009/2010 Италия. Серия А. 2009/2010 Кубок УЕФА. 2008/2009 Товарищеские матчи. 2009 Италия. Кубок. 2008/2009 Кубок УЕФА. 2008/2009 Италия. Серия А. 2008/2009 Кубок Берлускони. 2008 Кубок РЖД. Матч за 3-е место 2008 Кубок РЖД. 1/2 финала 2008 Лига Чемпионов. 2007/2008 Товарищеские матчи. 2007 Суперкубок УЕФА. 2007 Италия. Серия А. 2007/2008 Кубок РЖД. Матч за 3-е место 2007 Кубок РЖД. 1/2 финала 2007