Турниры:
Италия. Серия А (2022/2023)
|24 тур
|26 февраля, воскресенье
|22:45
|Милан
|2:0
|Аталанта
|23 тур
|18 февраля, суббота
|20:00
|Монца
|0:1
|Милан
|22 тур
|10 февраля, пятница
|22:45
|Милан
|1:0
|Торино
|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|22:45
|Интер
|1:0
|Милан
|20 тур
|29 января, воскресенье
|14:30
|Милан
|2:5
|Сассуоло
|19 тур
|24 января, вторник
|22:45
|Лацио
|4:0
|Милан
|18 тур
|14 января, суббота
|20:00
|Лечче
|2:2
|Милан
|17 тур
|8 января, воскресенье
|22:45
|Милан
|2:2
|Рома
|16 тур
|4 января, среда
|14:30
|Салернитана
|1:2
|Милан
|15 тур
|13 ноября, воскресенье
|20:00
|Милан
|2:1
|Фиорентина
|14 тур
|8 ноября, вторник
|22:45
|Кремонезе
|0:0
|Милан
|13 тур
|5 ноября, суббота
|22:45
|Милан
|2:1
|Специя
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|22:45
|Торино
|2:1
|Милан
|11 тур
|22 октября, суббота
|19:00
|Милан
|4:1
|Монца
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|21:45
|Верона
|1:2
|Милан
|9 тур
|8 октября, суббота
|19:00
|Милан
|2:0
|Ювентус
|8 тур
|1 октября, суббота
|21:45
|Эмполи
|1:3
|Милан
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|21:45
|Милан
|1:2
|Наполи
|6 тур
|10 сентября, суббота
|21:45
|Сампдория
|1:2
|Милан
|5 тур
|3 сентября, суббота
|19:00
|Милан
|3:2
|Интер
|4 тур
|30 августа, вторник
|19:30
|Сассуоло
|0:0
|Милан
|3 тур
|27 августа, суббота
|21:45
|Милан
|2:0
|Болонья
|2 тур
|21 августа, воскресенье
|21:45
|Аталанта
|1:1
|Милан
|1 тур
|13 августа, суббота
|19:30
|Милан
|4:2
|Удинезе