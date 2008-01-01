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    Милан - результаты

    Город Милан
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.acmilan.com
    Стадион Джузеппе Меацца
    Тренер Стефано Пиоли
    Турниры:
    Италия. Серия А (2022/2023)
    24 тур
    		26 февраля, воскресенье 22:45 Милан 2:0 Аталанта
    23 тур
    		18 февраля, суббота 20:00 Монца 0:1 Милан
    22 тур
    		10 февраля, пятница 22:45 Милан 1:0 Торино
    21 тур
    		5 февраля, воскресенье 22:45 Интер 1:0 Милан
    20 тур
    		29 января, воскресенье 14:30 Милан 2:5 Сассуоло
    19 тур
    		24 января, вторник 22:45 Лацио 4:0 Милан
    18 тур
    		14 января, суббота 20:00 Лечче 2:2 Милан
    17 тур
    		8 января, воскресенье 22:45 Милан 2:2 Рома
    16 тур
    		4 января, среда 14:30 Салернитана 1:2 Милан
    15 тур
    		13 ноября, воскресенье 20:00 Милан 2:1 Фиорентина
    14 тур
    		8 ноября, вторник 22:45 Кремонезе 0:0 Милан
    13 тур
    		5 ноября, суббота 22:45 Милан 2:1 Специя
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 22:45 Торино 2:1 Милан
    11 тур
    		22 октября, суббота 19:00 Милан 4:1 Монца
    10 тур
    		16 октября, воскресенье 21:45 Верона 1:2 Милан
    9 тур
    		8 октября, суббота 19:00 Милан 2:0 Ювентус
    8 тур
    		1 октября, суббота 21:45 Эмполи 1:3 Милан
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 21:45 Милан 1:2 Наполи
    6 тур
    		10 сентября, суббота 21:45 Сампдория 1:2 Милан
    5 тур
    		3 сентября, суббота 19:00 Милан 3:2 Интер
    4 тур
    		30 августа, вторник 19:30 Сассуоло 0:0 Милан
    3 тур
    		27 августа, суббота 21:45 Милан 2:0 Болонья
    2 тур
    		21 августа, воскресенье 21:45 Аталанта 1:1 Милан
    1 тур
    		13 августа, суббота 19:30 Милан 4:2 Удинезе
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