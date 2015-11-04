Хекинга раздражает счет 0:2 в матче с ПСВ

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ, который завершился победой голландской команды со счетом 2:0.



«Я хочу поздравить ПСВ с успехом, они заслужили победу. Первые полчаса встречи мы владели территориальным преимуществом, но при этом не создали опасных моментов. Все остальное время нам пришлось играть под диктовку хозяев поля. Больше всего я опасался в команде соперника Де Йонга, и он сделал свое дело. Если честно, счет 0:2 меня очень раздражает, потому что мне хотелось бы видеть на табло другой результат», – сказал тренер.

После четырех туров Лиги чемпионов «Вольфсбург», набрав шесть очков, находится на третьем месте в группе. Возглавляет таблицу «Манчестер Юнайтед» с семью баллами.