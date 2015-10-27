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    • Хекинг: «Вольфсбург» не является фаворитом в матче с «Баварией»

    Хекинг: «Вольфсбург» не является фаворитом в матче с «Баварией»

    Наставник «Вольфсбурга« Дитер Хекинг не считает свою команду фаворитом в противостоянии 1/16 финала Кубка Германии против «Баварии«.

    «Если мы говорим о матче с «Баварией», то вспоминать о предыдущих играх не имеет смысла. Да, соперник находится в хорошей форме, но у нас есть свои амбиции.

    Мы хотим взять верх и пройти в следующий раунд. Конечно же, «Вольфсбург» не является фаворитом, но и бояться мы не должны. Шансы в этой игре у нас будут», – заявил Хекинг.

    Напомним, матч «Вольфсбург» и «Бавария» во вторник, 27 октября, в 22:30 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    27.10.2015 07:31
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