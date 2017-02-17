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    Хекинг: «Если бы судья поставил чистый пенальти в первом тайме, игра с «Фиорентиной» могла сложиться по-другому»

    Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хекинг прокомментировал поражение своих подопечных в рамках 1/16 финала Лиги Европы от «Фиорентины» (0:1).

    «Не знаю, что пошло не так, но у нас по-прежнему есть шанс выйти в следующую стадию. Мне понравился настрой игроков. Надеюсь, что в этом отношении мы будем выглядеть так же во Флоренции. Там ценность наших голов будет больше.

    Жалко, что пять судей на поле не разглядели очевидного нарушения правил на Херрманне в первом тайме. После драки кулаками не машут, но очень надеюсь, что в ответном матче арбитры подойдут к работе более ответственно», — сказал специалист.

    Матч во Флоренции состоится 23-го февраля.

    Источник: Football Italia

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    17.02.2017 01:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 17 февраля 2017, 09:17

      Бернардески как рукой положил

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