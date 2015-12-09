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    Хекинг: «Мы заслужили победу над «МЮ»

    Главный тренер «Вольфсбурга« Дитер Хекинг после победы над «Манчестер Юнайтед» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов, рассчитывает на удачную игру своей команды в плей-офф.

    «Поздравляю команду. Многое из того, что мы запланировали, было сделано. Мы стали свидетелями великолепной игры, в которой на кону стояло все. Хотел, чтобы мы открыли счет, тем более что у нас был отличный момент, но это сделал соперник. Хорошо, что мы быстро сравняли результат, а затем забили отличный второй мяч. Могли сделать счет и 3:1.

    Временами нам везло, но в поединках с командами уровня «МЮ» без удачи никак. Хотелось бы, что мы действовали хладнокровнее на контратаках. Когда Луи ван Гаал выпустил двух футболистов, которые сильны в «воздухе», понял, что нам придется непросто. Но мы заслужили сегодняшнюю победу и выход в следующий раунд.

    После ухода Кевина де Брюйне и Ивана Перишича мы знали, что будет нелегко и потребуется какое-то время, чтобы вернуться на прежние позиции. Думаю, критика в наш адрес была заслуженной. Мы выиграли все домашние матчи Лиги чемпионов, и это обязательное условие, если ты хочешь выйти в плей-офф. Но это не снимает с нас вины за поражение от дортмундской «Боруссии» в последнем матче бундеслиги.

    Утром я сказал Налдо, что пришло его время забивать. Он заметно прибавил как игрок. Его можно сравнить с хорошим вином, которое с годами становится только лучше. Налдо очень важен для нашей команды. Жаль, что он получил желтую карточку и пропустит первый матч 1/8 финала. Возможно, нам бы хотелось, чтобы бразилец брал на себя больше ответственности и чаще проявлял лидерские качества. Но если и есть кто-то, на кого можно положиться, так это Налдо.

    Мы видим, что в числе занявших вторые места есть такие великие клубы, как «Пари Сен-Жермен», «Ювентус» и «Бенфика». Но у нас тоже боеспособный коллектив, и сегодня мы громко заявили о себе в Лиге чемпионов. У нас есть шанс, и мы хотим использовать его», – заявил Хекинг.

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. «Вольфсбург» закончил групповой этап на первой строчке турнирной таблицы с 12 очками. На строчку ниже расположился «МЮ». На счету команды ван Гаала 10 очков.

    Источник: УЕФА

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    09.12.2015 06:40
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    Комментарии (2)
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    dolf666
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    последние два предложения с просони написаны?))
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    ologreds
    1694996631
    numo451376
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