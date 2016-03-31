Хеккинг: «Нас ждет легендарный «Реал»

Наставник «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг признался, что предпочел бы встретиться в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой», но и в матче с «Реалом» он видит свои плюсы.

«Это особенное достижение не только для клуба и для болельщиков, но также для игроков. Одновременно это веха в моей тренерской карьере. Не сказал бы, что у нас была легкая группа, но из восьми матчей этого розыгрыша мы победили в шести, потерпев всего два поражения – одно от ПСВ и другое от «Манчестер Юнайтед». Мы вправе испытывать удовлетворение от проделанного на этот момент, тем более что это наша первая Лига чемпионов за шесть лет. Сейчас мы оказались среди футбольной элиты Европы, а играть приходится с командами, которые в последние годы доминировали на европейской арене. И мы часть всего этого, город со 120 тыс. жителей. Это выдающееся достижение для клуба.

Со спортивной точки зрения я бы предпочел встретиться с «Бенфикой». В таком противостоянии наши шансы были бы 50 на 50. Однако сейчас нас ждет легендарный «Реал», и это притягивает дополнительное внимание. Считаю, что мы можем добиться успеха, если у нас не будут дрожать коленки. Да, это именитый клуб с яркими игроками, но все-таки это такая же команда, как и наша. Мы постараемся в меру своих возможностей осложнить жизнь сопернику. У нас есть шансы в каждом матче. В этом противостоянии мы явные аутсайдеры, но этот статус развязывает руки. Мне хотелось, чтобы моя команда была дерзкой в обоих поединках.

Все знают сильные стороны «Реала». Как показывают матчи Лиги чемпионов, эта команда превосходно действует в атаке. Мадридцы выиграли семь из восьми поединков в этом еврокубковом сезоне. Так что нас ждет мастеровитая команда, но не стоит недооценивать себя. Мы тоже не лыком шиты и, надеюсь, сможем это продемонстрировать», – считает Хеккинг.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Вольфсбург» – «Реал» состоится 6 апреля в 21:45 по московскому времени.