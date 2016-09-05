Хекинг: «Остались очень позитивные впечатления от встречи с Анчелотти»

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг рассказал о своей встрече с наставником мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти на форуме элитных тренеров УЕФА.

«У меня остались очень позитивные впечатления от встречи с Анчелотти. Практически весь разговор проходил на немецком. Анчелотти интересовался немецкими стадионами, футболом Бундеслиги и местными арбитрами», – рассказал Хекинг.

Напомним, что Анчелотти встал у руля «Баварии» перед стартом сезона, сменив на этом посту Хосепа Гвардиолу, перешедшего в «Манчестер Сити».