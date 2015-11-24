Хекинг: «ЦСКА в матче с «Вольфсбургом» будет испытывать давление и будет вынуждено идти вперед»

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг поделился своими ожиданиями от предстоящей игры против московского ЦСКА в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Хозяева будут испытывать большее давление, чем мы. Они будут вынуждены идти вперед. Мы же должны играть с большей страстью по сравнению с матчем против ПСВ. Очень важно будет использовать шансы, которые у нас появятся.

Осмотрел ли я город? К сожалению, времени на знакомство с Москвой не было. Я отметил, что здесь много снега, намного больше, чем в Германии. Достопримечательности я не осматривал. Как только заселились в гостиницу, я сел смотреть записи матчей ЦСКА», – рассказал Хекинг.