Хеккинг: «Точной цифры антирекорда Акинфеева не знаю, но он классный вратарь»

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг ответил на вопросы журналистов после победы в матче пятого тура Лиги чемпионов против ЦСКА (2:0).

«Мы счастливы, что победили в Москве. Здесь холоднее, чем в Германии, да и поле было не оптимального качества. Но даже в таких, не самых простых условиях, удалось взять три очка. До перерыва «Вольфсбург» контролировал ход матча, во втором тайме немножко повезло, когда Тошич попал в крестовину. Впрочем, мы понимали, что ЦСКА обязательно пойдет вперед, не будет весь матч играть в защите», – говорит Хеккинг.

Наставник объяснил, чем был вызван выход на замену Андре Шюррле.

«Было очевидно, что в обороне ЦСКА возникнут свободные зоны во втором тайме. Андре ими прекрасно пользуется. Кстати, Шюррле я недавно критиковал, по делу. К счастью, до него дошли мои слова. Сегодня Шюррле отыграл прекрасно. Притом дело не только в дубле, но и в отличном прессинге. Очень надеюсь, что Андре продолжит прогрессировать с каждым матчем».

Также Хеккингу был задан вопрос об антирекорде Игоря Акинфеефа.

«Точной цифры антирекорда я не знаю. Зато знаю, что Акинфеев — классный вратарь. Я высокого мнения об Игоре. А без ошибок не может играть ни один голкипер мира».