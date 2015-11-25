Хеккинг: «Надеюсь, нам не придется играть с «Зенитом в 1/8 финала»

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг рассказал о перспективах команды на групповом этапе Лиги чемпионов после победы над ЦСКА (2:0) в матче пятого тура.

«Мы более уверены в себе после сегодняшней победы. Но надо дождаться результата матча «МЮ» — ПСВ. Тогда и станет ясно, насколько «Вольфсбург» близок к выходу в плей-офф. В любом случае, я знаю потенциал своей команды, он высок», – говорит Хеккинг.

Наставник надеется, что его подопечным не придется играть против «Зенита» в 1/8 финала.

«Мы всегда рады сыграть с сильным соперником. Но вообще я надеюсь, что «Вольфсбургу» не придется играть с «Зенитом», поскольку обе команды займут первые места в своих группах».