Хекинг: «Вчера я смотрел в ваши глаза, и никто не верил в мои слова»

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг поделился впечатлениями после победы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:0).
«2:0 – это большое преимущество. Нам нужен гол, а затем надо будет остановить атаки Мадрида.
Вчера я смотрел в ваши глаза, и никто не верил в мои слова. Теперь вы видите: в футболе возможно все
Сегодня одним из наших ключевых игроков был Бруно Энрике. Мы хотели удивить им «Реал»», – сказал Хекинг.
Также наставник прокомментировал эпизод с участием Марсело и Максимилиана Арнольда.
«Это было неспортивно, и подобным вещам не место на футбольном поле».
Источник: Twitter