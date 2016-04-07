Хекинг: «Вчера я смотрел в ваши глаза, и никто не верил в мои слова»

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг поделился впечатлениями после победы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:0).

«2:0 – это большое преимущество. Нам нужен гол, а затем надо будет остановить атаки Мадрида.

Вчера я смотрел в ваши глаза, и никто не верил в мои слова. Теперь вы видите: в футболе возможно все

Сегодня одним из наших ключевых игроков был Бруно Энрике. Мы хотели удивить им «Реал»», – сказал Хекинг.

Также наставник прокомментировал эпизод с участием Марсело и Максимилиана Арнольда.

«Это было неспортивно, и подобным вещам не место на футбольном поле».