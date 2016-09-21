Хекинг: «Счетом, конечно, разочарован»

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг считает, что его команда провела неудачный матч против «Боруссии» из Дортмунда в рамках 4-го тура Бундеслиги, но признал закономерность этого поражения.

«Вольфсбург» справедливо проиграл. На протяжении всего матча все было против нас. При счете 0:2 у нас получилось не выпасть из игры, но и реализовать четыре голевых момента до перерыва мы не смогли.

Нельзя сказать, что я недоволен, но счетом, конечно, разочарован. Эта была высококлассная игра. «Боруссия» показала нам, каких результатов можно добиться, если следовать своей цели», – заявил Хекинг в интервью официальному сайту Бундеслиги.

Матч «Вольфсбург» – «Боруссия» закончился со счетом 1:5.