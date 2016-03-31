Хекинг: «Я бы предпочел играть с «Бенфикой», но нам достался гламурный «Реал»

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Если говорить со спортивной точки зрения, то я бы предпочел играть с «Бенфикой», потому что тогда шансы были бы равными. Но нам достался гламурный «Реал».

Мы сможем добиться успеха, если не будем слишком уважительно относиться к «Реалу» и к индивидуальному мастерству их игроков. Это такая же команда, как и мы, так что мы должны создать максимум трудностей доступными нам средствами», – сказал Хекинг.