Хекинг: «Гент» стал сюрпризом в 1/8 финала»

Наставник «Вольфсбурга« Дитер Хекинг назвал соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов настоящим сюрпризом.

«Гент« вышел из группы, где были «Валенсия» и «Лион». Как и мы, они стали сюрпризом в 1/8 финала. Мы уважаем наших соперников. Обе команды ступают на неизвестную территорию в Лиге чемпионов, так что я ожидаю очень интересного противостояния, в котором мы должны выложиться на сто процентов, чтобы пройти в следующую стадию», – заявил Хекинг.

Первый матч «Гента» и «Вольфсбурга» состоится 17 февраля. Ответная встреча намечена на 8 марта.