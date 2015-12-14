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    «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов

    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Все пары на этой стадии выглядят следующим образом:

    "Гент" - "Вольфсбург"

    "Рома" - "Реал"

    "ПСЖ" - "Челси"

    "Арсенал" - "Барселона"

    "Ювентус" - "Бавария"

    ПСВ - "Атлетико" М

    "Бенфика" - "Зенит"

    "Динамо" К - "Манчестер Сити"

    Отметим, что "сеяные" команды свои первые матчи (16/17, 23/24 февраля) проведут в гостях, а ответные (8/9, 15/16 марта) – дома.

    Напомним, что сразу три российских клуба сегодня узнают своих соперников по весенней части еврокубков. "Бомбардир" в режиме онлайн рассказывает все, что нужно знать о жеребьевке двух главных клубных турниров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2015 14:19
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    Комментарии (41)
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    Z O D I A C
    1450111963
    Арсенал-Барса - вот это будет заруба! А еще рад за бельгийцев, фортануло им с жеребьевкой.
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    Zeff
    1450112348
    Надеюсь, наконец то пройдём 1\8.
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    Ubuntu
    1450115706
    Поздравляю Зенит со вполне проходимым соперником. Должны проходить дальше
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    Roman1988
    1450116234
    Мне одному кажется, что как-то всё странно.. В том году 7 страна Россия и непонятно каким замуткам (Газпром всё купил) и чемпионы стран, занявшие 7, 8 место в таблице коэффициентов попадают в первую корзину.. Скажу честно было очень странно.. Потом группа, в которой не попался ни один гранд или более менее нормальная команда, имена громкие, но играют вяло.. ( Например, как группа с Шахтером).. А 1/8 финала, да Бенфика была лакомым кусочком, так как Вилаш Боаш, португалец.. Ясень пень, что он португальский чемпионат ему роднее, и конечно же он знает как играть против португальцев.... Рад за Зенит, но боюсь, что что-то здесь не чисто... Хотя до 1/2 пройти вполне реально, если также фортанет в 1/4... Гент, Вольфсбург, ПСВ, Атлетико, вот кого-то бы из этих пар...А там гляди по пенальти и Зенит финалист ЛЧ... Хотя возможно всё это случайность... а я просто Фома неверующий и скептик...
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    bringing
    1450118018
    Ну это нормально ещё
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    JI e x a
    1450123786
    Да за что Арсеналу опять Барса?? Я, конечно, понимаю, что хочешь победить в турнире, надо обыгрывать любого соперника, но бл...дь, должна же хоть раз прокатить какая-то шара. В том году был реальный шанс Монако проходить, и то облажались, и на тебе, опять Барса. Надеюсь, парни не перегорят, и покажут все свои лучшие качества.
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    ЖОРРО
    1450126072
    Опять ПСЖ-Челси и Арсенал-Барселона...Зениту повезло,но....бывает всякое((Обидно будет их не пройти...
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    vladlenz0r
    1450130137
    для динамо тоже не самая худшая жеребьёвка
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    Schicko_008
    1450187520
    Бедный, бедный Венгер...
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    ologreds
    1694996596
    numo451928
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