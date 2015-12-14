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«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов

14 декабря 2015, 14:19
39

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Все пары на этой стадии выглядят следующим образом:

"Гент" - "Вольфсбург"

"Рома" - "Реал"

"ПСЖ" - "Челси"

"Арсенал" - "Барселона"

"Ювентус" - "Бавария"

ПСВ - "Атлетико" М

"Бенфика" - "Зенит"

"Динамо" К - "Манчестер Сити"

Отметим, что "сеяные" команды свои первые матчи (16/17, 23/24 февраля) проведут в гостях, а ответные (8/9, 15/16 марта) – дома.

Напомним, что сразу три российских клуба сегодня узнают своих соперников по весенней части еврокубков. "Бомбардир" в режиме онлайн рассказывает все, что нужно знать о жеребьевке двух главных клубных турниров.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Бенфика
Комментарии (39)
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Nurbek Taraz
1450093843
Бенфика 2:0 зенит. Зенит 3:2 Бенфика будет
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Zenit_EKB_88
1450094159
Зенит в 1/4 90%
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Frozzen
1450103873
Повезло.жаль что псж не выпала бавария или барса,в таком случае они бы по любому вылетели
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proеzd2
1450110772
"Арсенал" - "Барселона" "Ювентус" - "Бавария" капец пары!
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Zeff
1450112348
Надеюсь, наконец то пройдём 1\8.
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Ubuntu
1450115706
Поздравляю Зенит со вполне проходимым соперником. Должны проходить дальше
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Roman1988
1450116234
Мне одному кажется, что как-то всё странно.. В том году 7 страна Россия и непонятно каким замуткам (Газпром всё купил) и чемпионы стран, занявшие 7, 8 место в таблице коэффициентов попадают в первую корзину.. Скажу честно было очень странно.. Потом группа, в которой не попался ни один гранд или более менее нормальная команда, имена громкие, но играют вяло.. ( Например, как группа с Шахтером).. А 1/8 финала, да Бенфика была лакомым кусочком, так как Вилаш Боаш, португалец.. Ясень пень, что он португальский чемпионат ему роднее, и конечно же он знает как играть против португальцев.... Рад за Зенит, но боюсь, что что-то здесь не чисто... Хотя до 1/2 пройти вполне реально, если также фортанет в 1/4... Гент, Вольфсбург, ПСВ, Атлетико, вот кого-то бы из этих пар...А там гляди по пенальти и Зенит финалист ЛЧ... Хотя возможно всё это случайность... а я просто Фома неверующий и скептик...
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JI e x a
1450123786
Да за что Арсеналу опять Барса?? Я, конечно, понимаю, что хочешь победить в турнире, надо обыгрывать любого соперника, но бл...дь, должна же хоть раз прокатить какая-то шара. В том году был реальный шанс Монако проходить, и то облажались, и на тебе, опять Барса. Надеюсь, парни не перегорят, и покажут все свои лучшие качества.
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vladlenz0r
1450130137
для динамо тоже не самая худшая жеребьёвка
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Schicko_008
1450187520
Бедный, бедный Венгер...
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