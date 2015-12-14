«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Все пары на этой стадии выглядят следующим образом:
"Гент" - "Вольфсбург"
"Рома" - "Реал"
"ПСЖ" - "Челси"
"Арсенал" - "Барселона"
"Ювентус" - "Бавария"
ПСВ - "Атлетико" М
"Динамо" К - "Манчестер Сити"
Отметим, что "сеяные" команды свои первые матчи (16/17, 23/24 февраля) проведут в гостях, а ответные (8/9, 15/16 марта) – дома.
Напомним, что сразу три российских клуба сегодня узнают своих соперников по весенней части еврокубков. "Бомбардир" в режиме онлайн рассказывает все, что нужно знать о жеребьевке двух главных клубных турниров.
Источник: Бомбардир.ру