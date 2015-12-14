«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Все пары на этой стадии выглядят следующим образом:

"Гент" - "Вольфсбург"

"Рома" - "Реал"

"ПСЖ" - "Челси"

"Арсенал" - "Барселона"

"Ювентус" - "Бавария"

ПСВ - "Атлетико" М

"Бенфика" - "Зенит"

"Динамо" К - "Манчестер Сити"

Отметим, что "сеяные" команды свои первые матчи (16/17, 23/24 февраля) проведут в гостях, а ответные (8/9, 15/16 марта) – дома.

Напомним, что сразу три российских клуба сегодня узнают своих соперников по весенней части еврокубков. "Бомбардир" в режиме онлайн рассказывает все, что нужно знать о жеребьевке двух главных клубных турниров.