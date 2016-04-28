Хекинг доработает в «Вольфсбурге» до окончания контракта

В «Вольфсбурге» не рассматривают вариант с увольнением главного тренера команды Дитера Хекинга.

«Я не намерен давать какую-то клятву верности Хекингу, в этом просто нет необходимости. У Хекинга есть действующий контракт с клубом», – приводит слова спортивного директора клуба Клауса Аллофса Wolfsburger Allgemeinen Zeitung.

Текущий сезон для команды можно считать провальным: «Вольфсбург» за три тура до окончания чемпионата Германии занимает в турнирной таблице 10-е место, имея на своем счету лишь 39 очков.