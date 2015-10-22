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    Хекинг уверен в победе «Вольфсбурга» в Эйндховене

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг высказался относительно матча с ПСВ (2:0) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. По словам специалиста, его команда все еще набирается опыта в этом турнире, поэтому должна сохранять концентрацию все 90 минут.

    «Я горжусь командой, мы проявили терпение и сыграли по-взрослому – так и надо действовать в Лиге чемпионов. Впрочем, я немного расстроен, что мы дали ПСВ шанс отыграться в концовке.

    Уверен, если выиграем три следующих матчах – выйдем в плей-офф. «Вольфсбург» всегда хорошо играет дома, и я достаточно уверен в своей команде, чтобы сказать, что мы можем выиграть в Эйндховене», – сказал Хекинг.

    Источник: УЕФА

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    22.10.2015 09:11
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