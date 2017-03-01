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    Хекинг пожелал успехов Йонкеру в «Вольфсбурге»

    Экс-главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг пожелал новому наставнику «волков» Андрису Йонкеру успехов в работе. Он сменил в этой должности уволенного Валерьена Исмаэля.

    «Йонкер сможет добиться того, чтобы команда выбралась из подвала турнирной таблицы. Андрис отлично разбирается в этом деле. У него большой опыт, он работал в таких клубах, как «Барселона» и «Бавария», – приводит слова Хекинга SkySports.

    Стоит отметить, что Йонкер был помощником Хекинга в «Вольфсбурге» в период с 2012 года по 2014.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 07:19
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