Хекинг пожелал успехов Йонкеру в «Вольфсбурге»

Экс-главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг пожелал новому наставнику «волков» Андрису Йонкеру успехов в работе. Он сменил в этой должности уволенного Валерьена Исмаэля.

«Йонкер сможет добиться того, чтобы команда выбралась из подвала турнирной таблицы. Андрис отлично разбирается в этом деле. У него большой опыт, он работал в таких клубах, как «Барселона» и «Бавария», – приводит слова Хекинга SkySports.

Стоит отметить, что Йонкер был помощником Хекинга в «Вольфсбурге» в период с 2012 года по 2014.