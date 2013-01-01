Турниры:
Германия. Бундеслига (2022/2023)
|23 тур
|3 марта, пятница
|22:30
|Боруссия
|2:1
|РБ Лейпциг
|22 тур
|25 февраля, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|0:1
|Боруссия
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|19:30
|Боруссия
|4:1
|Герта
|20 тур
|11 февраля, суббота
|17:30
|Вердер
|0:2
|Боруссия
|19 тур
|4 февраля, суббота
|17:30
|Боруссия
|5:1
|Фрайбург
|18 тур
|29 января, воскресенье
|19:30
|Байер
|0:2
|Боруссия
|17 тур
|25 января, среда
|20:30
|Майнц
|1:2
|Боруссия
|16 тур
|22 января, воскресенье
|17:30
|Боруссия
|4:3
|Аугсбург
|15 тур
|11 ноября, пятница
|22:30
|Боруссия
|4:2
|Боруссия
|14 тур
|8 ноября, вторник
|20:30
|Вольфсбург
|2:0
|Боруссия
|13 тур
|5 ноября, суббота
|17:30
|Боруссия
|3:0
|Бохум
|12 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Айнтрахт
|1:2
|Боруссия
|11 тур
|22 октября, суббота
|16:30
|Боруссия
|5:0
|Штутгарт
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|18:30
|Унион
|2:0
|Боруссия
|9 тур
|8 октября, суббота
|19:30
|Боруссия
|2:2
|Бавария
|8 тур
|1 октября, суббота
|16:30
|Кельн
|3:2
|Боруссия
|7 тур
|17 сентября, суббота
|16:30
|Боруссия
|1:0
|Шальке-04
|6 тур
|10 сентября, суббота
|16:30
|РБ Лейпциг
|3:0
|Боруссия
|5 тур
|2 сентября, пятница
|21:30
|Боруссия
|1:0
|Хоффенхайм
|4 тур
|27 августа, суббота
|16:30
|Герта
|0:1
|Боруссия
|3 тур
|20 августа, суббота
|16:30
|Боруссия
|2:3
|Вердер
|2 тур
|12 августа, пятница
|21:30
|Фрайбург
|1:3
|Боруссия
|1 тур
|6 августа, суббота
|19:30
|Боруссия
|1:0
|Байер