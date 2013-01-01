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    Боруссия - результаты

    Город Дортмунд
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.bvb.de
    Стадион Сигнал Идуна Парк
    Тренер Эдин Терзич
    Турниры:
    Германия. Бундеслига (2022/2023)
    23 тур
    		3 марта, пятница 22:30 Боруссия 2:1 РБ Лейпциг
    22 тур
    		25 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:1 Боруссия
    21 тур
    		19 февраля, воскресенье 19:30 Боруссия 4:1 Герта
    20 тур
    		11 февраля, суббота 17:30 Вердер 0:2 Боруссия
    19 тур
    		4 февраля, суббота 17:30 Боруссия 5:1 Фрайбург
    18 тур
    		29 января, воскресенье 19:30 Байер 0:2 Боруссия
    17 тур
    		25 января, среда 20:30 Майнц 1:2 Боруссия
    16 тур
    		22 января, воскресенье 17:30 Боруссия 4:3 Аугсбург
    15 тур
    		11 ноября, пятница 22:30 Боруссия 4:2 Боруссия
    14 тур
    		8 ноября, вторник 20:30 Вольфсбург 2:0 Боруссия
    13 тур
    		5 ноября, суббота 17:30 Боруссия 3:0 Бохум
    12 тур
    		29 октября, суббота 19:30 Айнтрахт 1:2 Боруссия
    11 тур
    		22 октября, суббота 16:30 Боруссия 5:0 Штутгарт
    10 тур
    		16 октября, воскресенье 18:30 Унион 2:0 Боруссия
    9 тур
    		8 октября, суббота 19:30 Боруссия 2:2 Бавария
    8 тур
    		1 октября, суббота 16:30 Кельн 3:2 Боруссия
    7 тур
    		17 сентября, суббота 16:30 Боруссия 1:0 Шальке-04
    6 тур
    		10 сентября, суббота 16:30 РБ Лейпциг 3:0 Боруссия
    5 тур
    		2 сентября, пятница 21:30 Боруссия 1:0 Хоффенхайм
    4 тур
    		27 августа, суббота 16:30 Герта 0:1 Боруссия
    3 тур
    		20 августа, суббота 16:30 Боруссия 2:3 Вердер
    2 тур
    		12 августа, пятница 21:30 Фрайбург 1:3 Боруссия
    1 тур
    		6 августа, суббота 19:30 Боруссия 1:0 Байер
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