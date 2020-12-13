Ди Марцио: тренер «Боруссии» М Розе летом возглавит «Боруссию» Д

Дортмундская «Боруссия» определилась с заменой для уволенного сегодня главного тренера Люсьена Фавра.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб достиг принципиальной договоренности с Марко Розе, который возглавляет менхенгладбахскую «Боруссию».

Ожидается, что 44-летний немецкий специалист сменит команду в июне 2021 года.