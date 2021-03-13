«Боруссия» М впервые за 31 год проиграла шесть матчей подряд. Все поражения – после объявления об уходе тренера Розе

В матче 25-го тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на выезде уступила «Аугсбургу» со счетом 1:3.
Для команды это поражение стало шестым подряд во всех турнирах. Это худшая серия с сезона-1989/90.
31 год назад «Боруссия» М проиграла в восьми встречах подряд, что до сих пор остается клубным антирекордом.
- Серия началась 20 февраля в матче с «Майнцем».
- За пять дней до этого было объявлено об уходе главного тренера команды из Менхенгладбаха Марко Розе.
- По окончании сезона специалист возглавит дортмундскую «Боруссию».
Источник: Opta