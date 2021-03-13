«Боруссия» М впервые за 31 год проиграла шесть матчей подряд. Все поражения – после объявления об уходе тренера Розе

В матче 25-го тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на выезде уступила «Аугсбургу» со счетом 1:3.

Для команды это поражение стало шестым подряд во всех турнирах. Это худшая серия с сезона-1989/90.

31 год назад «Боруссия» М проиграла в восьми встречах подряд, что до сих пор остается клубным антирекордом.