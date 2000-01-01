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    «Боруссия» М впервые за 31 год проиграла шесть матчей подряд. Все поражения – после объявления об уходе тренера Розе

    В матче 25-го тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на выезде уступила «Аугсбургу» со счетом 1:3.

    Для команды это поражение стало шестым подряд во всех турнирах. Это худшая серия с сезона-1989/90.

    31 год назад «Боруссия» М проиграла в восьми встречах подряд, что до сих пор остается клубным антирекордом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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