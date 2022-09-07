«РБ Лейпциг» определился с заменой для Тедеско

Новым главным тренером «РБ Лейпциг», вероятно, станет Марко Розе.
Он сменит уволенного сегодня Доменико Тедеско.
Розе может приступить к работе уже в четверг, 8 сентября.
- «РБ Лейпциг» идет на 11-м месте в Бундеслиге.
- В Лиге чемпионов команда стартовала с разгромного поражения от «Шахтера» (1:4).
- Розе после окончания прошлого сезона покинул дортмундскую «Боруссию».
Тедеско не проваливал второй сезон только в «Спартаке»: сейчас он близок к увольнению из «Лейпцига»
Источник: твиттер Фабрицио Романо