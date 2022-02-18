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  • Боссы «Боруссии» Д провели экстренное совещание с Розе после 2:4 с «Рейнджерс» (Sky Sport)

Боссы «Боруссии» Д провели экстренное совещание с Розе после 2:4 с «Рейнджерс» (Sky Sport)

18 февраля 2022, 11:18
5

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Рейнджерс» (2:4) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

По информации Sky Sport, после матча немецкий клуб провел экстренное совещание. Совет директоров в лице Ханса-Йоахима Ватцке, Михаэля Цорка и Себастьяна Келя встретился с главным тренером Марко Розе, чтобы оценить ситуацию в команде.

«Боруссия» не намерена увольнять Розе. Однако, позиция боссов клуба может измениться, если «Боруссия» не выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

  • Ответный матч состоится 24 февраля.
  • Розе тренирует «Боруссию» с июля 2021 года.

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Источник: Sky Sport
Германия. Бундеслига Боруссия Д Розе Марко
Комментарии (5)
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portero
1645173660
о как быстро отреагировали, а у нас хвалят Семака , типо создал проблемы, а потом мужественно производил замены....
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paracetamol
1645178056
Позорники!
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zigbert
1645207104
Надо расставить все точки над "и". Необходимо взвешенное решение.
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