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    Боссы «Боруссии» Д провели экстренное совещание с Розе после 2:4 с «Рейнджерс» (Sky Sport)

    Дортмундская «Боруссия» проиграла «Рейнджерс» (2:4) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    По информации Sky Sport, после матча немецкий клуб провел экстренное совещание. Совет директоров в лице Ханса-Йоахима Ватцке, Михаэля Цорка и Себастьяна Келя встретился с главным тренером Марко Розе, чтобы оценить ситуацию в команде.

    «Боруссия» не намерена увольнять Розе. Однако, позиция боссов клуба может измениться, если «Боруссия» не выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

    • Ответный матч состоится 24 февраля.
    • Розе тренирует «Боруссию» с июля 2021 года.

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    Источник: Sky Sport

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +58929

      portero 28 минут назад

      о как быстро отреагировали, а у нас хвалят Семака , типо создал проблемы, а потом мужественно производил замены....

      2
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      ...
      Рейтинг: +184

      Arturashvilli > portero 8 минут назад

      Просто кому то выгодно тянуть наше болото ещё ниже

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