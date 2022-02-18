Боссы «Боруссии» Д провели экстренное совещание с Розе после 2:4 с «Рейнджерс» (Sky Sport)

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Рейнджерс» (2:4) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
По информации Sky Sport, после матча немецкий клуб провел экстренное совещание. Совет директоров в лице Ханса-Йоахима Ватцке, Михаэля Цорка и Себастьяна Келя встретился с главным тренером Марко Розе, чтобы оценить ситуацию в команде.
«Боруссия» не намерена увольнять Розе. Однако, позиция боссов клуба может измениться, если «Боруссия» не выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.
- Ответный матч состоится 24 февраля.
- Розе тренирует «Боруссию» с июля 2021 года.
Источник: Sky Sport