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    Тренер «Боруссии» М Розе может возглавить «Милан»

    «Милан» может пригласить на пост главного тренера Марко Розе из менхенгладбахской «Боруссии».

    По информации Football Italia, 43-летний специалист входит в шорт-лист итальянского клуба наряду с другим немцем Юлианом Нагельсманом из «РБ Лейпциг».

    • «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
    • «Боруссия» М идет в Бундеслиге третьей.
    • Розе возглавил команду прошлым летом. До этого он тренировал «Зальцбург».

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 09:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1479

      Boeung777 2 часа назад

      Что-то Милан не может найти себя. И тренеров меняет, как перчатки, которые ничего даже не успевают сделать.

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