Тренер «Боруссии» М Розе может возглавить «Милан»

Что-то Милан не может найти себя. И тренеров меняет, как перчатки, которые ничего даже не успевают сделать.
«Милан» может пригласить на пост главного тренера Марко Розе из менхенгладбахской «Боруссии».
По информации Football Italia, 43-летний специалист входит в шорт-лист итальянского клуба наряду с другим немцем Юлианом Нагельсманом из «РБ Лейпциг».
- «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
- «Боруссия» М идет в Бундеслиге третьей.
- Розе возглавил команду прошлым летом. До этого он тренировал «Зальцбург».