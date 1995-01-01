Тренер «Боруссии» М Розе может возглавить «Милан»

«Милан» может пригласить на пост главного тренера Марко Розе из менхенгладбахской «Боруссии».

По информации Football Italia, 43-летний специалист входит в шорт-лист итальянского клуба наряду с другим немцем Юлианом Нагельсманом из «РБ Лейпциг».